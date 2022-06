[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Francia vs. Croacia: ¿cómo seguir el partido de la Nations League?

Mira AQUÍ Francia vs. Croacia EN VIVO Y EN DIRECTO, este lunes 6 de junio, desde la 1.45 p. m., por la fecha 2 de la Nations League. El compromiso se disputará en el estadio Poljud y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Francia vs. Croacia: ficha del partido

Partido Francia vs. Croacia ¿Cuándo juegan? Lunes 6 de junino ¿A qué hora juegan? 1.45 p. m. (hora de Perú) ¿Dónde juegan? Estadio Poljud ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Francia vs. Croacia: la previa

Obligados a ganar. Los últimos finalistas del Mundial Rusia 2018 se verán las caras en la segunda jornada de la UEFA Nations League. Ambos equipos perdieron en sus respectivas presentanciones y necesitan sumar de a tres para no complicar sus chances en el grupo A2.

El conjunto croata sufrió un duro golpe en su casa ante una sorpresiva Austria y fue goleado por 3-0. El equipo de Luka Modric se mostró muy vulnerable y dejó una opaca imagen.

Por su parte, Francia padeció en la agonía del juego ante Dinamarca y no supo manejar la ventaja obtenida gracias a Karim Benzema. Un doblete del delantero Andreas Cornelius permitió que los daneses remonten y obtengan una valiosa victoria ante su próximo rival en Qatar 2022.

¿A qué hora juegan Francia vs. Croacia por la UEFA Nations League?

Francia vs. Croacia se medirán a la 1.45 p. m. en el estadio Poljud. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Croacia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Perú: ESPN, Star+

Argentina: ESPN Argentina, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Francia: Free, L’Equipe, Molotov

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+.

¿Cómo ver Francia vs. Croacia vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Francia vs. Croacia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Francia vs. Croacia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Francia vs. Croacia: alineaciones probables

Francia: Hugo Lloris; Jules Koundé, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández; Kinglsey Coman, N’Golo Kanté, Aurelien Tchouameni, Theo Hernández; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Christopher Nkunku.

Hugo Lloris; Jules Koundé, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández; Kinglsey Coman, N’Golo Kanté, Aurelien Tchouameni, Theo Hernández; Antoine Griezmann, Karim Benzema y Christopher Nkunku. Croacia: Ivica Ivušić; Josip Juranovic Duje Ćaleta-Car, Marin Pongračić, Borna Sosa; Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, Lovro Majer, Mario Pašalić, Josip Brekalo y Andrej Kramarić.

¿Dónde se jugará el partido de Francia vs. Croacia?

El lugar donde se disputará el Francia vs. Croacia por la primera fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League es en el estadio Poljud, ubicado en la ciudad de Split, Bélgica. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 35.000 espectadores.