[En Vivo] México vs. Ecuador: ¿a qué hora juegan el amistoso internacional en EE. UU.?

México vs. Ecuador EN VIVO se enfrentan este domingo 5 de junio, en el estadio Soldier Field, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El amistoso irá por la señal de TUDN, Azteca 7 y Canal 5 en México. En tanto, en Ecuador se trasmitirá por el Canal del Fútbol y, en Sudamérica, Star Plus será el encargado. Para que no te pierdas de este partido, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará cada detalle del duelo, las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los goles en video.

México vs. Ecuador: ficha del partido

Partido México vs. Ecuador Fecha Domingo 5 de junio Hora 6.30 p. m. (hora peruana) Canal TUDN, Azteca 7, Canal 5, El Canal del Fútbol y Star Plus Estadio Soldier Field

¿A qué hora juegan México vs. Ecuador?

México vs. Ecuador chocarán a las 6.30 p. m. en el estadio Soldier Field. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 6.30 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos (ET): 7.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 8.30 p. m.

¿Qué canales transmiten el México vs. Ecuador?

El partido México vs. Ecuador tendrá una transmisión EN VIVO por la señal de Star Plus para Sudamérica. En cuanto al territorio azteca, la cobertura se dará por Canal 5 Televisa y Azteca 7.

Ecuador: Canal del Fútbol, Star Plus

Perú: Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Brasil: ESPN, Star Plus y Now Net

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Paraguay: Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus

Centroamérica: TUDN

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7.

¿Cómo ver México vs. Ecuador ONLINE GRATIS?

Para ver México vs. Ecuador por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver México vs. Ecuador?

Para acceder a Star Plus y ver México vs. Ecuador, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

México vs. Ecuador: últimos partidos

México 2-3 Ecuador | Amistoso Internacional | 27.10.2021

México 3-2 Ecuador | Amistoso Internacional | 09.06.2019

México 1-2 Ecuador | Copa América | 19.06.2015

México 1-0 Ecuador | Amistoso Internacional | 28.03.2015

México vs. Ecuador: posibles alineaciones

México : Alfredo Talavera; Jesús Angulo, César Montes, Néstor Araujo; Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Érick Gutiérrez, Jorge Sánchez, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Jesús Corona.

: Alfredo Talavera; Jesús Angulo, César Montes, Néstor Araujo; Gerardo Arteaga, Edson Álvarez, Érick Gutiérrez, Jorge Sánchez, Alexis Vega, Raúl Jiménez, Jesús Corona. Ecuador: Alexander Domínguez; Byron Castillo, Félix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; José Cifuentes, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo; Ángel Mena, Leonardo Campana, Enner Valencia.

¿Dónde juegan México vs. Ecuador?

El duelo amistoso entre México y Ecuador se jugará en el Soldier Field, ubicado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos. El recinto deportivo tiene capacidad para 61.500 espectadores.