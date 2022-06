Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: conoce los canales para ver el partido de hoy

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí EN VIVO se juega HOY, 5 de junio, desde las 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora argentina) por la primera jornada de la Liga Profesional Argentina. El encuentro se desarrollará desde la Bombonera y contará con la transmisión por televisión de ESPN y Star Plus. Asimismo, tienes la opción de seguir este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Boca Juniors vs Arsenal Sarandí: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs Arsenal Sarandí ¿Cuándo juegan? HOY, 5 de junio ¿A qué hora? 5.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? La Bombonera ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Argentina: 7.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Boca Juniors vs Arsenal Sarandí se podrá disfrutar a través de las señales de ESPN y Star Plus. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí: posibles alineaciones

Boca Juniors : Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Sebastián Villa.

: Javier García; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Aaron Molinas; Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Sebastián Villa. Arsenal Sarandí: Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Lucas Suárez, Damián Pérez; Mauro Pittón, Dardo Miloc, Leonel Picco, Lucas Kruspzky; Sebastián Lomónaco y Cristian Colmán.

¿Dónde juegan Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí?

Boca Juniors vs. Arsenal Sarandí se disputará en el estadio Alberto J. Armando, también conocido como la Bombonera.