[En Vivo] Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ¿a qué hora ver el partido por la Liga 1?

Sport Huancayo vs. Alianza Lima EN VIVO se enfrentan este domingo 5 de junio, en el estadio de la ciudad de Huancayo, a partir de las 3.30 p. m. El encuentro, reprogramado luego de no jugarse durante la fecha 8 en la Liga 1 2022, irá por la señal de Gol Perú. Para que no te pierdas de este partido, sintoniza la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te informará cada detalle del duelo, las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y los goles en video.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo Fecha Domingo 5 de junio Hora 3.30 p. m. Canal GolPerú Lugar Estadio Huancayo

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

El duelo Sport Huancayo vs. Alianza Lima se podrá seguir en todo el territorio peruano a partir de las 3.30 p. m.

¿Qué canal transmite Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

Para la TV peruana, el canal encargado de la emisión del Sport Huancayo vs. Alianza Lima es Gol Perú, señal que cuenta con los derechos de la mayoría de encuentros de la Liga 1.

¿Dónde ver Sport Huancayo vs. Alianza Lima por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Sport Huancayo vs. Alianza Lima por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Gol Perú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo sintonizar Gol Perú para ver Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

Estos son los canales que deberás sintonizar para que no te pierdas del Sport Huancayo vs. Alianza Lima por la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cuál es la programación de Gol Perú?

Además de televisar los mejores partidos de cada jornada en el campeonato peruano, como el Sport Huancayo vs. Alianza Lima, en Gol Perú podrás ver espacios de entrevistas, así como informativos con el resumen de cada fecha del fútbol local e internacional.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: últimos partidos

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Alianza Lima : Franco Saravia; Ricardo Lagos, Yordi Vílchez, Pablo Miguez, Fabio Rojas; Pablo Lavandeira, Josepmir Ballon, Miguel Cornejo, Arley Rodríguez, Hernán Barcos, Wilmer Aguirre.

: Franco Saravia; Ricardo Lagos, Yordi Vílchez, Pablo Miguez, Fabio Rojas; Pablo Lavandeira, Josepmir Ballon, Miguel Cornejo, Arley Rodríguez, Hernán Barcos, Wilmer Aguirre. Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Hugo Ángeles, Víctor Balta, Jimmy Valoyes; Daniel Morales, Ricardo Salcedo, Diego Manicero, Marco Huaman, Marcos Lliuya, Carlos Ross, Ronal Huaccha.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: cuota del encuentro

Para el portal Betsson, Sport Huancayo es el favorito para ganar el partido, con una cuota de 2,02, el empate paga 3,45 y Alianza Lima paga 3,45.

¿Dónde juegan Sport Huancayo vs. Alianza Lima?

El escenario de este compromiso será el estadio Huancayo, recinto deportivo ubicado en la ciudad homónima, con capacidad para 17.000 espectadores.

Tabla de posiciones de la Liga 1