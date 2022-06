Gustavo Alfaro sobre el caso Byron Castillo: “Habrá justicia en todo aspecto”

La selección ecuatoriana se encuentra disputando algunos amistosos internacionales para llegar en óptimas condiciones al Mundial Qatar 2022. En medio de su preparación, el técnico Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa y se refirió al polémico caso de Byron Castillo.

“Estamos muy tranquilos, sabemos cómo hicimos las cosas. Cumplimos en tiempos y en forma. Cuando estaba abierta una causa judicial y habían cosas que no estaban resueltas, no podíamos asumir ningún tipo de riesgo. Al momento de incorporar a Byron al equipo, estábamos convencidos que no había ningún riesgo y no lo hay”, declaró.

“Nos enfocamos en trabajar y preparar el equipo. Tuvimos la clasificación donde hay que ganarla, adentro de la cancha, y la obtuvimos como debíamos”, agregó el seleccionador argentino.

Finalmente, señaló que este reclamo de Chile le ha generado problemas personal al futbolista del Barcelona SC. “Me preocupa el daño que le están haciendo. No tengo duda de que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza”, concluyó.

¿Cuándo es el próximo partido de Ecuador?

Ecuador enfrentará a México este domingo 5 de junio desde las 6.30 p. m. (hora peruana) en un amistoso internacional con miras a lo que será la Copa del Mundo Qatar 2022. Anteriormente, los norteños vencieron 1-0 a Nigeria con un gol de Estupiñán.

Recodemos que el equipo de Gustavo Alfaro quedó en el cuarto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 26 unidades y consiguió su boleto directo a la próxima cita mundialista.