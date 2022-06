River Plate 0-0 Defensa y Justicia: ver EN VIVO ONLINE el partido por la liga argentina

El partido de River Plate vs. Defensa y Justicia continuará con el fixture por la Liga Profesional Argentina. Los dirigidos por Marcelo Gallardo arrancan con la defensa del título local, luego de un último torneo con muchas bajas. Este domingo 5 de junio los millonarios debutarán frente a los Halcones de Varela.

River Plate vs. Defensa y Justicia: transmisión en vivo

En Vivo: River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO 19:31 Equipo titular de River Este es el once inicial del Millonario.

River Plate vs. Defensa y Justicia: previa del partido

Para este primer encuentro, el ‘Muñeco’ Gallardo deberá presentar una formación con varias ausencias obligadas: Matías Suárez, Juanfer Quintero y Milton Casco continúan recuperándose de sus problemas musculares, mientras que Armani, Álvarez, De la Cruz, Paulo Díaz y David Martínez se encuentran enfocados en sus respectivas selecciones por la fecha FIFA.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Defensa y Justicia?

Argentina : 21.30 p. m.

: 21.30 p. m. Perú : 19.30 horas p. m.

: 19.30 horas p. m. Chile: 21.30 horas p. m.

Colombia: 19.30 horas p. m.

Ecuador: 19.30 horas p. m.

México: 19.30 horas p. m.

Brasil: 21.30 horas p. m.

Paraguay: 21.30 horas p. m.

Uruguay: 21.30 horas p. m.

Venezuela: 21.30 horas p. m.

Estados Unidos: 17.30 p. m. PT / 20.30 p. m. ET

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Defensa y Justicia?

En territorio argentino, el cotejo entre River Plate vs. Defensa y Justicia se transmitirá a través de las señales de ESPN y TyC Sports. El River Plate vs. Defensa y Justicia también será transmitido por Fox Sports Premium e ESPN, mediante la plataforma de Star Plus. Asimismo, la cobertura estará disponible de manera ONLINE en Apurogol.

¿Dónde ver River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si quieres ver el River Plate vs. Defensa y Justicia de manera ONLINE y GRATIS, puedes conectarte a la transmisión EN VIVO de La República Deportes, en la cual hallarás el minuto a minuto, incidencias, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más del River Plate vs. Defensa y Justicia.

River Plate vs. Defensa y Justicia se enfrentarán en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello por la fecha 1 de la Superliga. Foto: composición LR

River Plate vs. Defensa y Justicia: historial reciente

02.04.22 | Defensa y Justicia 1-2 River Plate | Copa de la Liga Profesional 2022

05.12.21 | River Plate 2-3 Defensa y Justicia | Primera División

19.01.19 | River Plate 0-1 Defensa y Justicia | Primera División

Alineaciones posibles del River Plate vs. Defensa y Justicia