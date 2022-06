¿Dónde ver el partido Atlético Nacional vs. Bucaramanga por la Liga BetPlay?

Ver Atlético Nacional vs. Bucaramanga EN VIVO y EN DIRECTO HOY, sábado 4 de junio, por la fecha 3 del Cuadrangular del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2022. El duelo comenzará a las 5.15 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. La transmisión con fotos y videos irá vía La República Deportes.

¿Cómo llega Atlético Nacional ante Bucaramanga?

Los dirigidos por Hernán Darío Herrera necesitan ganar para recuperar terreno luego de su empate ante los millonarios por 2-2, que lo dejó en el tercer lugar con dos puntos, la mitad de los que han conseguido los embajadores.

Los jugadores y los seguidores del Verde coinciden en que la victoria es un imperativo porque el Millonario tiene el llamado ‘punto invisible’. Esto consiste que, en cualquier eventualidad de empate al final de esta fase, él será el ganador por haber logrado el primer lugar en el torneo regular.

¿Cómo llega Bucaramanga ante Atlético Nacional?

Los leopardos lidian con inconvenientes en sus filas porque el centrocampista uruguayo Michel Acosta sufre un dolor lumbar, Ronaldo Tavera también tiene problemas en una pierna y el central Jéfferson Gómez sigue en el departamento médico. Mientras tanto, el defensa Kevin Pérez evoluciona satisfactoriamente y podría estar en este crucial duelo.

Con información de EFE.

Atlético Nacional vs. Bucaramanga: ficha del partido

Atlético Nacional vs. Bucaramanga Liga BetPlay 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 4 de junio ¿Dónde? Estadio Atanasio Girardot de Medellín ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Win Sports+

¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Bucaramanga por final de Liga BetPlay 2022?

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 6.15 p. m. (ET) / 3.15 p. m. (PT)

México: 5.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Paraguay: 6.15 p. m.

Chile: 6.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 12.15 p. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.15 p. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.15 p. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.15 p. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Bucaramanga EN VIVO ONLINE GRATIS?

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Perú: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Colombia: Win Sports+, Win Sports Online, RCN Nuestra Tele, ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Argentina: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Bolivia: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Chile: RCN Nuestra Tele, ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Costa Rica: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Ecuador: RCN Nuestra Tele, ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en México: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Panamá: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Paraguay: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en España: RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Estados Unidos: ViX, RCN Nuestra Tele

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Uruguay: ViX

Atlético Nacional vs. Bucaramanga en Venezuela: RCN Nuestra Tele, ViX.

¿Qué canal es Win Sports+?

La transmisión oficial del Atlético Nacional vs. Bucaramanga estará a cargo de Win Sports, canal exclusivo que transmite el fútbol colombiano. Conoce qué señales sintonizar.

Satélite

DirecTV: canal 634 (SD) - canal 1634 (HD)

Movistar: canal 497 (SD) - canal 896 (HD)

ClaroTV: canal 523 (HD).

Cable

ClaroTV: canal 522 (SD) - canal 1522 (HD)

Tigo: canal 139 (SD) - canal 239 (HD).

IPTV

Movistar: canal 210 (HD)

EMCALI: canal 205 (HD)

ETB: canal 388 (SD) - canal 389 (HD)

Tigo: canal 24 (SD) - canal 239 (HD)

ClaroTV: canal 1522 (HD).

¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Bucaramanga por internet?

Si no quieres perderte la transmisión del Atlético Nacional vs. Bucaramanga por internet, sintoniza la señal de Win Sports ONLINE, servicio de streaming de esta cadena deportiva, En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Atlético Nacional vs. Bucaramanga?

El lugar donde se disputará el Atlético Nacional vs. Bucaramanga por la fecha 3 del Cuadrangular del Torneo Apertura de la Liga BetPlay 2022 es en el Estadio Atanasio Girardot, ubicado en la ciudad de Medellín, Idepartamento de Antioquia, Colombia.