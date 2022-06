¿En qué canal ver el duelo River Plate vs. Defensa y Justicia por la Liga Argentina?

MIRA AQUÍ EN VIVO River Plate vs. Defensa y Justicia. Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 1 de la Liga Profesional Argentina 2022 este domingo 5 de junio. El duelo iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus.

Además, podrás seguir el minuto a minuto con fotos y videos de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

¿Cómo llega River Plate ante Defensa y Justicia?

El equipo que conduce Marcelo Gallardo viene de festejar una holgada clasificación a la segunda ronda de la Copa Libertadores 2022, que incluyó la histórica goleada 8-1 a Alianza Lima en la última fecha de la fase de grupos, con seis tantos de Julián Álvarez.

Al Millonario se le presenta un importante desafío en el futuro inmediato, ya que deberá reemplazar a Álvarez que está próximo a emigrar al Manchester City, bicampeón de la Premier League. Una de las posibilidades que se manejan es que llegue al club desde Junior de Barranquilla, Miguel Borja.

River Plate, campeón en 2021 del último torneo de Liga en la Argentina, es también otro de los firmes postulantes para pelear el título.

Con información de AFP.

River Plate vs. Defensa y Justicia: ficha del partido

River Plate vs. Defensa y Justicia Liga Profesional Argentina 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 5 de junio ¿Dónde? Estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juega River Plate vs. Defensa y Justicia por la Liga Profesional Argentina 2022?

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (ET) / 5.30 p. m. (PT)

México: 7.30 p. m.

Costa Rica: 6.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.30 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.30 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver River Plate vs. Defensa y Justicia EN VIVO ONLINE GRATIS?

River Plate vs. Defensa y Justicia en Perú: ESPN, Star+, ViX

River Plate vs. Defensa y Justicia en Argentina: Star+, ESPN Premium, ViX

River Plate vs. Defensa y Justicia en Bolivia: Star+, ViX

River Plate vs. Defensa y Justicia en Chile: ESPN Chile, ViX, Star+

River Plate vs. Defensa y Justicia en Colombia: ESPN, ViX, Star+

River Plate vs. Defensa y Justicia en Costa Rica: ViX

River Plate vs. Defensa y Justicia en Ecuador: ESPN, ViX, Star+

River Plate vs. Defensa y Justicia en México: ViX, Fanatiz Mexico

River Plate vs. Defensa y Justicia en Paraguay: ViX, Star+

River Plate vs. Defensa y Justicia en Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional, ViX

River Plate vs. Defensa y Justicia en Uruguay: ESPN, Star+, ViX

River Plate vs. Defensa y Justicia en Venezuela: ESPN, Star+, ViX.

¿Cómo ver River Plate vs. Defensa y Justicia ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Defensa y Justicia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Defensa y Justicia?

Para acceder a Star Plus y ver el River Plate vs. Defensa y Justicia debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales.

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes.

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes.

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

River Plate vs. Defensa y Justicia: alineaciones probables

River Plate : Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; y Braian Romero.

: Ezequiel Centurión; Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Enzo Pérez; Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; y Braian Romero. Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Adonis Frías, Nazareno Colombo, Alexis Soto; Gabriel Hachen o Raúl Loaiza, Kevin Gutiérrez; Francisco Pizzini, Walter Bou, Carlos Rotondi; y Agustín Fontana.

¿Dónde se jugará el partido de River Plate vs. Defensa y Justicia?

El lugar donde se disputará el River Plate vs. Defensa y Justicia por la jornada 1 de la Liga Profesional Argentina 2022 es en el Estadio Norberto Tomaghello, ubicado en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, Argentina.