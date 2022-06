Selección peruana: los elegidos por el ‘Tigre’

El repechaje será la última prueba que la selección peruana tendrá superar para llegar a Qatar 2022, por lo que el amistoso ante Nueva Zelanda será el medidor ideal para el comando técnico que lidera Ricardo Gareca.

La Bicolor asumirá un partido amistoso con un viejo conocido, con el que se enfrentó antes de clasificar a Rusia 2018 en la eliminatoria pasada. El ‘Tigre’ sabe bien de las exigencias del rival, por ello no se guardará nada ante los ‘all white’. Tras el quinto día de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat en Barcelona, se confirmó que el único que no podrá estar en este cotejo será Luis Advíncula, quien mantiene la dolencia muscular, pero es casi un hecho que estará en el repechaje el próximo 13 de junio ante el ganador del Australia- Emiratos Árabes que se llevará a cabo el 7 de junio. Aldo Corzo será el encargado de ubicarse en la banda derecha ante Nueva Zelanda.

Ya está. André Carrillo estará desde el vamos el domingo. Foto: difusión

Hay que resaltar, que el jugador de Boca Juniors contará con un plus para su recuperación, pues sus dos hijos, a quienes no ve hace seis meses, llegaron a Barcelona y no dudó en hacerlo público a través de sus redes sociales.

Renato Tapia no estará desde la partida, pero sí estará en la banca. Este será el once de la Blanquirroja: Pedro Gallese, Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.

Pedido. Lapadula es el más asediado por los hinchas. Foto: difusión

Perú entrenará hoy en el RCDE Stadium (Estadio Cornellá), donde jugará mañana desde las 10:30 a.m. con Nueva Zelanda, después de la práctica hablará en conferencia de prensa Gianluca Lapadula. Además, los hinchas peruanos que radican en Barcelona y los que llegarán de diferentes países se organizan para realizar el tradicional banderazo afuera del hotel de concentración de la Bicolor.

El posible once del rival será: Stefan Marinovic; Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Francis de Vries; Joe Bell, Marlo Stamenic, Buil Tuiloma; Alex Greive, Chris Wood, Logan Rogerson.

Este encuentro no será el único que enfrentará el equipo de todos previo al repechaje, pues se confirmó que tendrá un partido de práctica el 6 de junio contra la selección Sub 20 del Club Sabadell en la sede de entrenamiento. Este encuentro será para los futbolistas que tuvieron pocos minutos contra Nueva Zelanda. La idea del ‘Tigre’ es que todos lleguen de la mejor forma física y futbolística al partido más importante de la selección en su camino a Qatar.