➤Perú vs. Nueva Zelanda: ¿cómo ver amistoso previo al repechaje Mundial Qatar 2022 vía Latina TV?

MIRA AQUÍ EN VIVO Perú vs Nueva Zelanda | Ambas selecciones se enfrentarán por el partido amistoso internacional previo al repechaje rumbo a Qatar 2022 este domingo 5 de junio. El duelo iniciará a las 10.30 a. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Latina TV. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Perú vs. Nueva Zelanda: pronóstico

Estamos a una semana de que se juegue el repechaje y la selección peruana tendrá su primera y única prueba previo al trascendental partido ante el ganador de Australia vs. Emiratos Árabes Unidos. Los dirigidos por Ricardo Gareca llegan a este cotejo con dos grandes ausencias: Luis Advíncula y Renato Tapia, quienes vienen recuperándose de una lesión. En su lugar estarán Aldo Corzo y Pedro Aquino, respectivamente.

Por otra parte, el combinado oceánico también llega a este cotejo con el objetivo de prepararse previo a su cotejo ante Costa Rica por la repesca, el próximo martes 14 de junio. Los dirigidos por Danny Hay no se guardarán nada y pondrán a su mejor once, en el que destaca Chris Wood, delantero del Newcastle Unuted. La última vez que se enfrentaron, la Bicolor se impuso 2-0 en Lima.

Perú vs. Nueva Zelanda: ficha del partido

Partido Perú vs. Nueva Zelanda ¿Cuándo juegan? Domingo 5 de junio ¿A qué hora? 10.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? RCDE Stadium ¿En qué canal? Latina TV

Perú vs. Nueva Zelanda: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Sergio Peña, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Nueva Zelanda: Stefan Marinovic; Tim Payne, Nando Pijnaker, Tommy Smith, Francis de Vries; Joe Bell, Marko Stamenic, Buil Tuiloma; Alex Greive, Chris Wood, Logan Rogerson.

¿A qué hora ver Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO?

El partido amistoso entre Perú vs. Nueva Zelanda está programado para este domingo 5 de junio desde las 10.30 a. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para seguirlo desde otros países de la región.

Colombia: 10.30 a. m.

Ecuador: 10.30 a. m.

México: 10.30 a. m.

Perú: 10.30 a. m.

Bolivia: 11.30 a. m.

Chile: 11.30 a. m.

Paraguay: 11.30 a. m.

Venezuela: 11.30 a. m.

Argentina: 12.30 p. m.

Brasil: 12.30 p. m.

Uruguay: 12.30 p. m.

España: 5.30 p. m.

¿Cómo ver Perú vs. Venezuela vía Latina TV EN VIVO?

Para que puedas seguir el Perú vs. Nueva Zelanda EN VIVO vía Latina desde la televisión por señal abierta, sintoniza los siguientes canales dependiendo de la ciudad en la que te ubiques.

Canal 2: Lima, Ayacucho, Chiclayo, Huánuco, Juliaca, Pucallpa, Tarapoto

Canal 4: Moquegua

Canal 5: Chuquibamba, Huaraz

Canal 7: Huancayo, Puno

Canal 9: Abancay, Cajamarca, Iquitos

Canal 11: Barranca, Arequipa, Piura

Canal 13: Cusco, Ica, Tacna.

¿En qué canal de TV por cable ver Perú vs. Paraguay EN VIVO desde Latina?

Si cuentas con un operador de TV paga y quieres ver el Perú vs. Nueva Zelanda por la señal de Latina, estos son los canales que deberás sintonizar:

DirecTV: canal 192 (SD/HD) y 1192 (HD)

Movistar TV: canal 2 (SD), 102 (SD), 502 y 802 (HD)

Claro TV: canal 2 (SD) y 502 (HD)

Star Globalcom: canal 11.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS el Perú vs. Nueva Zelanda?

Para que no te pierdas la transmisión del Perú vs. Nueva Zelanda por internet, puedes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Movistar Deportes. En caso no tengas acceso al mismo, también tienes la opción de informarte a través de La República Deportes.

Perú vs. Nueva Zelanda: historial

Esta será la tercera vez que Perú y Nueva Zelanda jueguen entre sí. Las dos únicas ocasiones previas fueron en el 2017, durante el repechaje para el Mundial Rusia 2018.

Perú 2-0 Nueva Zelanda | 16.11.17

Nueva Zelanda 0-0 Perú | 11.11.17.

¿Dónde seguir ONLINE GRATIS el partido de Perú vs. Nueva Zelanda?

Si quieres seguir en internet el Perú vs. Nueva Zelanda, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.