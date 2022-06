¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Boys por la Liga 1 2022?

Ver Sporting Cristal vs. Sport Boys EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 5 de junio por la jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1. El duelo comenzará la 1.00 p. m. (hora de Perú) y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo de la ciudad de Lima. La transmisión del minuto a minuto con fotos y videos será por La República Deportes.

¿Cómo llega Sporting Cristal ante Sport Boys?

El equipo rimense se ubica en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 26 puntos y un triunfo sería clave para complicarle la vida al líder Melgar y seguir en la pelea por el Apertura. Tras ser eliminados de la Copa Libertadores 2022, los celestes llegan con mejor físico a este encuentro pendiente.

El conjunto que dirige Roberto Mosquera jugó por última vez el pasado martes 24 de mayo, cuando perdió por 2-1 ante Flamengo en Río de Janeiro. Su último duelo en el fútbol peruano fue contra Universitario y terminó empatando 1-1 en el Estadio Monumental.

¿Cómo llega Sport Boys ante Sporting Cristal?

Sport Boys ha repuntando desde que Juan Alayo se convirtió en el entrenador del club. Actualmente se encuentra en duodécimo lugar del casillero con 18 puntos. Acumula tres triunfos, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros.

El pasado fin de semana, la Misilera perdió por primera vez desde el 10 de mayo, cuando cayó de visita ante ADT. Desde dicha fecha, encadenó cuatro victorias e igualó una sola vez. Sin embargo, necesitan sumar para seguir alejándose de las últimas ubicaciones.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: ficha del partido

Sporting Cristal vs. Sport Boys Liga 1 2022 ¿Cuándo juegan? Domingo 5 de junio ¿Dónde? Estadio Alberto Gallardo de Lima ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Boys por la Liga 1?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 2.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 1.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Italia: 8.00 p. m.

Francia: 8.00 p. m.

Alemania: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Sport Boys EN VIVO ONLINE GRATIS?

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Perú: ViX, Gol Peru

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Argentina: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Bolivia: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Chile: ViX, Peru Magico

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Colombia: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Costa Rica: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Ecuador: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en México: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Panamá: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Paraguay: ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Estados Unidos: ViX, Peru Magico

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Uruguay. ViX

Sporting Cristal vs. Sport Boys en Venezuela: ViX, Peru Magico.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el partido Sporting Cristal vs. Sport Boys, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Sport Boys ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Sport Boys por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Sporting Cristal vs. Sport Boys: alineaciones probables

Sporting Cristal : Alejandro Duarte: Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Martín Távara, Leandro Sosa, Alejandro Hohberg, Irven Ávila y Percy Liza.

: Alejandro Duarte: Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Martín Távara, Leandro Sosa, Alejandro Hohberg, Irven Ávila y Percy Liza. Sport Boys : Álvarez; Aburto, Flórez, Rentería, Bolívar; Carranza, Ramírez, Torrejón; Vivanco, Chávez y Blanco.

¿Dónde se jugará el partido de Sporting Cristal vs. Sport Boys?

El lugar donde se disputará el Sporting Cristal vs. Sport Boys por la jornada 16 del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1 es el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en la ciudad de Lima, Perú.