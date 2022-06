¿A qué hora juegan Italia vs. Alemania EN VIVO por la UEFA Nations League?

Italia vs. Alemania EN VIVO se miden este sábado 4 de junio, en el estadio Renato Dall’Ara, por la fecha 1 del Grupo C en la UEFA Nations League. El encuentro empezará a la 1.45 p. m. (hora peruana) por la señal de ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el relato minuto a minuto y el marcador actualizado, ingresa a la web de La República Deportes.

Italia vs. Alemania: ficha del partido

Partido Italia vs. Alemania ¿Cuándo juegan? Sábado 4 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Renato Dall’Ara ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Italia vs. Alemania?

En territorio peruano, se podrá seguir el Italia vs. Alemania a partir de la 1.45 p. m.. Conoce la guía de horarios para este cotejo en otros países de la región.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Perú: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Luego de perder la Finalissima 2022 por goleada contra Argentina, una selección italiana herida en su orgullo intentará lavarse la cara cuando se enfrente a Alemania por la primera jornada de la UEFA Nations League. A diferencia del choque frente a la Albiceleste, Roberto Mancini contará con la mayoría de su equipo titular.

La Azzurra, que reservó a jugadores como Marco Verratti, Ciro Immobile y Federico Chiesa, no se guardará nada en esta ocasión para sumar sus tres primeros puntos en el Grupo C del torneo. Los tanos tratarán de sacar provecho de su localía para quedarse con la victoria.

Italia y Alemania empataron en sus dos últimos cotejos entre sí. Foto: composición de AFP

Los germanos, por su parte, afrontarán la competencia mirando de reojo su próxima participación en el Mundial Qatar 2022. Desde su campeonato en Brasil 2014, el combinado teutón no ha saboreado nuevos éxitos a nivel internacional.

La última vez que Italia y Alemania se enfrentaron fue por un amistoso en el 2016 que terminó 0-0. A pesar de la rivalidad de larga data entre ambas selecciones, esta será la primera vez que se midan por la Liga de Naciones.

¿Qué canal transmite Italia vs. Alemania?

Para Sudamérica y Centroamérica, la emisión de este Italia vs. Alemania irá por la señal del canal ESPN.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: ViX, Fox Sports 2, Foxsports.com, FOX Sports App.

¿Dónde ver Italia vs. Alemania por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Italia vs. Alemania por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos de la UEFA Nations League. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de La República Deportes.

Alineaciones probables de Italia vs. Alemania

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini.

Alemania: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Sane; Werner.

Últimos partidos de Italia vs. Alemania

Italia 0-0 Alemania | 15.11.16

Alemania 1-1 Italia | 02.07.16

Alemania 4-1 Italia | 29.03.16

Italia 1-1 Alemania | 15.11.13

Alemania 1-2 Italia | 28.06.12.

¿Dónde juegan Italia vs. Alemania?

El estadio Renato Dall’Ara, recinto deportivo con capacidad para casi 40.000 espectadores ubicado en la ciudad de Bolonia, será el escenario de este compromiso.