Gustavo Cherquis, periodista argentino hincha de la selección peruana, dejó DirecTV Sports

El periodista deportivo Gustavo Cherquis, quien cobró notoriedad en nuestro país por las múltiples muestras de simpatía hacia la selección peruana en los últimos años, dejó este viernes 3 de junio la conducción del programa “Fútbol total”, de la cadena internacional DirecTV Sports. El comunicador recibió una emotiva despedida por parte del equipo con el que trabajaba.

“Gracias por haber dado todo por este programa, por hacerlo funcionar, pero sobre todo lo más importante: por ser un gran profesional, un gran compañero y una gran persona. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa a ti y a tu familia, que seas muy feliz en todo lo que venga”, le expresó su ahora excompañero Pablo Giralt.

“Gracias por todo, por la paciencia, gracias a los que están allá (televidentes). Como dijo Pablo, es solo un hasta luego, no un adiós”, respondió un emocionado Cherquis, quien conducía el espacio desde marzo del 2013.

¿Por qué Gustavo Cherquis apoya a la selección peruana?

Hace unos meses, el comunicador explicó que su hinchaje por la Blanquirroja se debe a la influencia de su familia, pero sobre todo de quien fuera su tío, el recordado periodista uruguayo nacionalizado peruano Emilio Lafferranderie, ‘El Veco’.

“Desde el 82, cuando mi tío Emilio Lafferranderie, ‘El Veco’, se mudó a Perú, siempre hubo una empatía con el pueblo peruano que se fue acrecentando”, declaró en una entrevista para el diario El Popular.

En más de una oportunidad, Cherquis protagonizó intensos debates con sus propios colegas por su defensa de la participación de la selección peruana en varias ediciones de la Copa América, así como en las eliminatorias y el repechaje. En el 2018, fue uno de los que siguió con más atención el caso de Paolo Guerrero, previo al Mundial de Rusia 2018, y festejó con el fallo a favor que recibió el ‘Depredador’ para jugar el torneo.

Cherquis se volvió uno de los periodistas extranjeros más queridos por los hinchas peruanos. Foto: composición Instagram/AFP

“Lo que más me duele es dejar esta empresa hermosa, que me ha cobijado y que ha sido contención para mí en los últimos años, que no han sido fáciles, porque siempre encontré a quien me escuche, así como apoyo, compañerismo y mucho cariño”, había adelantado hace unos días la noticia el periodista. No dio mayores pistas acerca de cuál será su futuro laboral.