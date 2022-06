Nadal se solidariza con Zverev: “Estoy muy triste por él, estaba jugando muy bien”

Rafael Nadal clasificó a la final de Roland Garros 2022 de la manera menos pensada, ya que Alexander Zverev se lesionó en el final del segundo set y se retiró del partido, el cual llevaba 3 horas y 7 minutos de duración e iban a jugar el tie-break. El tenista español había ganado la primera manga e iban 6-6 en el segundo asalto.

El número 5 del mundo, según el ranking ATP, lamentó la forma en que accedió a la última instancia del Abierto de Francia, pero también se mostró contento porque tendrá la chance de lograr su décimo cuarto título en el torneo parisino. Asimismo, tuvo palabras de solidaridad hacia el gigante alemán luego de terminar el encuentro.

“Estoy muy triste por él, estaba jugando muy bien. Sé lo mucho que está luchando por ganar un Grand Slam y no podrá ser esta vez para él desgraciadamente, pero estoy convencido de que ganará más de uno porque es un gran jugador, uno de los rivales más duros del circuito”, destacó ‘Rafa’ en declaraciones en la pista.

“Estar en la final de nuevo es un sueño para mí, pero al mismo tiempo acabar el partido así es muy triste. Le deseo lo mejor”, añadió Nadal, quien tuvo varios errores en el segundo parcial, al igual que Zverev.

En conferencia de prensa, el deportista demostró que terminó exhausto el duelo con el germano y recalcó que debe mentalizarse para disputar la final contra Casper Ruud o Marin Cilic. “Ganar es muy bonito y te da un subidón de adrenalina, pero es momentáneo y después tienes que seguir viviendo”, declaró.

Alexander Zverev volvió a la cancha en muletas y confirmó su retirada del partido. Foto: AFP

“Mi discurso no cambia. Un pie nuevo me permitiría ser más feliz en mi vida diaria. Tengo una vida por delante y en el futuro me encantaría ir a hacer deporte amateur con mis amigos. Mi felicidad va por delante de cualquier título”, concluyó el manacorí.

Rafael Nadal vs. Alexander Zverev: ficha del partido