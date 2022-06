Nations League: España y Portugal dividen puntos

España debutaba en una nueva edición de la Liga de Naciones con la consigna de reivindicarse de la final del pasado octubre ante Francia. Esta vez el rival a vencer era Portugal en un Benito Villamarín semivacío y con Cristiano Ronaldo en el banquillo. Los de Luis Enrique fueron más, pero pasaron del empate a uno.

Portugal es el primer adversario que enlaza seis partidos consecutivos (todos empates) sin perder como visitante ante España. La Roja no derrota a Portugal desde Sudáfrica 2010 y no lo hace en casa desde 1958. Números, estadísticas que también se quisieron romper, pero que no se pudo.

El inicio del cotejo fue para el olvido, pues ambas escuadras mostraron falencias en todas sus líneas. España por momentos se animaba a tomar la iniciativa aprovechando los muchos espacios que dejaba la selección portuguesa en su propio campo con conducciones de Gavi, el más activo en los primeros minutos. No obstante, poco a poco Portugal fue entrando en el partido y acercándose al área de Unai Simón, aunque sin terminar las jugadas.

Poco antes de cumplirse la primera media hora del partido, Gavi filtró un gran balón a Sarabia tras dirigir de manera magistral un contragolpe para que el jugador del Sporting de Lisboa le dejara el gol en bandeja a Álvaro Morata, que remató a placer para abrir el marcador al minuto 25.

Tras el gol, Portugal mejoró y fue a buscar el empate culminando el primer tiempo rozando el travesaño de la portería de Diogo Costa. La segunda parte comenzó con una polémica mano dentro del área de Portugal, que el árbitro no señaló como penal. Un centro de Morata golpeó en el brazo extendido de Danilo Pereira, pero, como venía de un rechazo en el cuerpo de Bruno Fernandes, el hombre de negro dejó de seguir.

Al minuto 53′ Cristiano Ronaldo y Guedes ingresaron al campo en busca del gol del empate, pero tuvieron poco o nada que ver. Fue Ricardo Horta, que también ingresó sustituyendo a Leao, el que puso la paridad en la recta final tras una buena jugada por la banda derecha de Cancelo.

España fue mejor en muchos tramos, pero que no pudo celebrar en esta ocasión.

A jugar. En la siguiente fecha, España visitará a República Checa, mientras que Portugal recibirá a Suiza. Ambos cotejos se llevarán a cabo el domingo 5 de junio. De momento, los checos son líderes con 3 puntos tras vencer por 2-1 a los suizos.

