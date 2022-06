¿Dónde ver el partido Celtics vs. Warriors por las Finales de la NBA?

¿Dónde ver Celtics vs. Warriors? | Hoy, jueves 2 de junio, Boston Celtics y Golden State Warriors se enfrentarán por el Juego 1 de las Finales de la NBA 2022. El duelo comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Chase Center de la ciudad de San Francisco. La transmisión del punto a punto irá a través de La República Deportes.

¿Cómo llega Celtics ante Warriors?

Los Celtics no despertaban tanta atención como los Warriors a principios de temporada. Ningún gran fichaje llegó para reforzar al plantel que cayó en tres finales de conferencia desde 2017 y que fue aplastado por los Nets en la primera ronda de 2021.

Boston Celtics y Golden State Warriors no se han enfrentado nunca antes en las Finales de la NBA. Foto: composición de AFP

El talento de Jayson Tatum y de Jaylen Brow estuvo en discusión. Pero, tras cinco temporadas juntos, sí se dudaba de su química como líderes para dar el siguiente paso y luchar por un título que se le resiste a Boston desde 2008.

¿Cómo llega Warriors ante Celtics?

Compitiendo por el anillo por sexta vez en los últimos ocho años, Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green aspiran a alzar un cuarto título con los Warriors y el primero desde la debacle en las Finales de 2019. A sus 34 años, The Golden Boy sigue siendo capaz de prender la mecha en cualquier momento del partido con sus rachas anotadoras.

Celtics y Warriors solo se midieron en la temporada regular. Foto: AFP

El base se quedó como única luz de los Warriors después de la devastadora derrota en las Finales de 2019 ante los Toronto Raptors, cuando las graves lesiones de Thompson y Kevin Durant, que se marchó después a Brooklyn, clausuraron un equipo que parecía imbatible.

Celtics vs. Warriors: ficha del partido

Boston Celtics vs. Golden State Warriors Finales de NBA ¿Cuándo es? Hoy, jueves 2 de junio ¿Dónde? Chase Center de San Francisco ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Celtics vs. Warriors por las Finales de NBA?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (al día siguiente).

¿Qué canal es ESPN 2?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de ESPN 2 para que disfrutes del compromiso entre Celtics vs. Warriors:

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Celtics vs. Warriors EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Celtics vs. Warriors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del juego Celtics vs. Warriors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Celtics vs. Warriors?

Para acceder a Star Plus y ver el Celtics vs. Warriors debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

¿Dónde se jugará el partido de Celtics vs. Warriors?

El lugar donde se disputará el Celtics vs. Warriors por el primer juego de las Finales de la NBA 2022 es el Chase Center, ubicado en la ciudad de San Francisco, estado de California, Estados Unidos.