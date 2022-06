Emiratos Árabes Unidos vuelve a convocar a su ‘Messi’ para llegar al repechaje ante Perú

Todo suma. Mientras la selección peruana continúa con sus entrenamientos para disputar el repechaje del Mundial Qatar 2022, Australia y Emiratos Árabes Unidos —posibles rivales de la Blanquirroja— vienen preparándose y ya definieron a sus convocados.

En el caso del equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena, el estratega argentino reveló su nómina y una de las sorpresas fue el denominado ‘Messi emiratí’. Omar Abdulrahman no era considerado por su selección desde el 2019, pero estuvo presente en el último amistoso ante Gambia.

Concentración de Emiratos Árabes Unidos. Foto: UAE Football National Team

¿Quién es Omar Abdulrahman?

El habilidoso zurdo nació el 20 de setiembre de 1991 e irrumpió en el mundo deportivo en el 2009: con solo 17 años consiguió brillar en la liga de su país con la camiseta del Al-ain.

Su buen rendimiento lo llevó a la selección mayor y fue uno de los más destacados en los Juegos Olímpicos Londres 2012. Si bien su país no logró avanzar de grupo, sus actuaciones no pasaron desapercibidas y estuvo muy cerca de llegar a la Premier League.

Omar Abdulrahman junto a Samir Nasri. Foto: Twitter

Según menciona el Diario AS, en el 2012 el habilidoso atacante realizó una prueba en el Manchester City; sin embargo, no se pudo concretar su incorporación debido a que no contaba con permiso de trabajo.

‘Amorry’ siguió sobresaliendo en su selección —cerró una gran participación en la Copa Asia 2015 llegando a semifinales— y esto lo llevó a fichar por el Al-Hilal de Arabia Saudita en el 2018. En dicha institución pudo jugar al lado de André Carrillo; sin embargo, no se consolidó durante la temporada y las lesiones empezaron a complicar su carrera.

André Carrillo y Omar Abdulrahman en el Al-Hilal. Foto: Facebook

El delantero padeció una lesión en los ligamentos cruzados y la última vez que vistió la camiseta de Emiratos Árabes Unidos fue en el 2019. A pesar de no afrontar el tramo final de las eliminatorias asiáticas, Arruabarrena decidió volver a llamarlo para el playoff ante Australia. De lograr un triunfo, podría medirse ante la Bicolor en próximo 13 de junio en Doha.

Con 30 años y 7 goles a nivel de selección, es poco probable que sea titular, pero el estratega argentino espera que su experiencia aporte al grupo.

Convocatoria de Emiratos Árabes Unidos. Foto: Twitter UAE Football National Team

¿Cuándo juegan Australia vs. Emiratos Árabes Unidos?

El enfrentamiento entre Australia vs. Emiratos Árabes Unidos se desarrollará el próximo martes 7 de junio, en el estadio Al Rayyan de Doha, desde la 1.00 p. m. (hora de Perú). El vencedor se medirá ante la selección peruana el 13 de junio por un lugar en el Grupo D del mundial.