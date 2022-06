¡Con palo! Barcos arremetió contra Mbappé por menospreciar el fútbol sudamericano

Luego de que Argentina goleara 3-0 a Italia y salga campeón de la Fianlissima 2022, muchos hinchas sudamericanos salieron a través de las redes a burlarse de las declaraciones que dio Kylian Mbappé. En ese contexto, el delantero blanquiazul Hernán Barcos mencionó que el goleador francés no sabe lo que es el fútbol sudamericano.

Hace unas semanas, la estrella del club parisino conversó con TNT Sports Brasil y manifestó que las selecciones europeas están en un mejor nivel que las sudamericanas. “La ventaja que tenemos aquí (en Europa) es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Liga de Naciones, por ejemplo. Cuando llegamos al Mundial, estamos listos. Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo”.

Tras estas declaraciones, Fabinho, Dibu Martínez, el ‘Loco’ Abreu y Lionel Messi le respondieron manifestando que no sabía lo que significaba jugar en Sudamérica y que la selección francesa sufriría mucho en las eliminatorias del mencionado continente.

A ellos se sumó el ‘Pirata’, quien mencionó que el joven futbolista francés no sabe lo que es jugar en esta parte del mundo. “Mbappé no ha jugado nunca en Sudamérica, quizá no tiene la noción de lo que es o representa. No se va a negar que todos quieren ir a jugar a Europa, pero no siempre ahí es mejor fútbol, depende del país o el nivel. La liga francesa tiene dos o tres equipos”, precisó.

Por otro lado, el delantero íntimo se refirió a su continuidad en el club. “Uno siempre está a disposición de seguir en Alianza Lima, pero depende de ellos. Mi contrato es hasta fin de año y tanto como yo como el club tenemos que tomar decisiones. De mi parte, siempre tengo disposición de continuar”, puntualizó.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El encuentro entre blanquiazules y huancaínos se disputará este domingo 5 de junio a las 3.30 p. m. y será transmitido por Gol Perú. El enfrentamiento será prácticamente un duelo de descarte para los dos elencos, pues el perdedor vería muy complicadas sus opciones de seguir en la pelea por el título del Apertura a falta de pocas jornadas para el final.