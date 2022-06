¿Dónde ver el partido España vs. Portugal por la UEFA Nations League?

Ver España vs. Portugal EN VIVO y EN DIRECTO HOY jueves 2 de junio por la primera fecha del Grupo 2 de la UEFA Nations League. El duelo comenzará a las 1.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla. La transmisión del minuto a minuto irá a través de La República Deportes.

¿Cómo llega España ante Portugal?

Sergio Busquets, el futbolista más utilizado por Luis Enrique, vuelve a la Roja después de que el técnico español decidiera dejarle descansar en la anterior ventana internacional de marzo. “Quiero que siga siendo líder de la selección porque creo que tiene mucho fútbol. Es un jugador indispensable para nosotros. Es importantísimo”, sostuvo el DT.

El encuentro puede ser la ocasión para que el estratega vuelva a dar minutos al joven Ansu Fati, que fue una de las grandes novedades de su lista para estos partidos con la intención de darle confianza. El delantero del Barcelona apenas volvió a competir el 1 de mayo, tras una lesión que le tuvo inactivo durante varios meses.

¿Cómo llega Portugal ante España?

El incombustible Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, se mantiene como figura emblemática de los lusos , aunque consciente de que esta Liga de Naciones y el próximo Mundial Qatar 2022 podrían ser la última oportunidad para la estrella de ampliar su palmarés con su país.

Sin Joao contra la Roja, los ojos de los aficionados portugueses se fijarán en otras promesas como Nuno Mendes o el extremo Rafael Leao. “Vamos a dar continuidad a nuestra manera de jugar”, afirmó el seleccionador, Fernando Santos, que apunta al objetivo de “mantener el patrón de juego”.

Con información de AFP.

España vs. Portugal: ficha del partido

España vs. Portugal UEFA Nations League ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 2 de junio ¿Dónde? Estadio Benito Villamarín de Sevilla ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan España vs. Portugal por la UEFA Nations League?

¿Dónde ver España vs. Portugal EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Cómo ver España vs. Portugal ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido España vs. Portugal por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

España vs. Portugal: alineaciones probables

España : Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba; Busquets, Koke, Carlos Soler; Pablo Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata. Seleccionador: Luis Enrique Martínez.

: Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Iñigo Martínez, Jordi Alba; Busquets, Koke, Carlos Soler; Pablo Sarabia, Ferran Torres y Álvaro Morata. Seleccionador: Luis Enrique Martínez. Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; William Carvalho, João Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao ; y Cristiano Ronaldo. Seleccionador: Fernando Santos.

¿Dónde se jugará el partido de España vs. Portugal?

El lugar donde se disputará el España vs. Portugal por la primera fecha del Grupo 2 de la UEFA Nations League es en el Estadio Benito Villamarín, ubicado en la ciudad de Sevilla, provincia de Andalucía, España.