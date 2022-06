Alianza Lima finalizó la Copa Libertadores con un solo punto generando una serie de cuestionamientos por el nivel mostrado. Tras su participación, salieron un sinnúmero de críticas al plantel y la institución, no solo por parte de los medios de comunicación, sino también de los mismos futbolistas. Uno de ellos fue el delantero Hernán Barcos.

El popular ‘Pirata’ tuvo duras palabras hacia el club blanquiazul debido a que la institución no cuenta con un campo de entrenamiento, por lo que se ven obligados a entrenar en su propio estadio.

“Es un problema no tener sede de entrenamiento. Estamos todos los días en Matute, rompiendo la cancha todos los días. Es para verlo con el Fondo (Blanquiazul). No puede ser que Alianza Lima en 121 años no tenga sede de entrenamiento”, declaró al programa ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

Los blanquiazules llegaron a ocho victorias al hilo en el campeonato peruano. Foto: Luis Jiménez

Asimismo, el atacante argentino se refirió a los cuestionamientos de los hinchas íntimos tras el 8-1 que sufrieron a manos de River Plate en el cierre de la Libertadores.

“Lo que la gente quiere y necesita con Alianza Lima es a nivel internacional. Hacer un mejor papel que en los últimos años con casi 30 partidos que no gana (...) Yo no sé si al ganar la Fase 1 se borraría lo de River Plate. Seguro haría que la gente vuelva a confiar en nosotros, borrarlo va a ser muy difícil”, sostuvo.

Hernán Barcos responde a Kylian Mbappé

Durante los últimos días, diversos futbolistas sudamericanos han respondido a Kylian Mbappé, quien criticó el balompié de nuestro continente. Hernán Barcos se sumó a estos jugadores y afirmó que el delantero de Paris Saint-Germain posiblemente “no tenga noción” de cómo es el fútbol en esta parte del mundo.