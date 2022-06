Portugal vs. España: fecha, hora y canal de TV para ver el partido de UEFA Nations League

Ver Portugal vs. España EN VIVO y DIRECTO este 2 de junio por la Nations League. El duelo comenzará a la 1.45 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Benito Villamarín, de la ciudad de Sevilla.

El partido será transmitido por la señal de Star+. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la web de La República Deportes, en la que publicaremos las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento de la Liga de Naciones de UEFA.

Portugal vs. España: ficha del partido

Partido Portugal vs. España ¿Cuándo juegan? Jueves 2 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Benito Villamarín en Sevilla ¿En qué canal? Star Plus

Portugal vs. España: alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Rafael Leao, Diogo Jota y Cristiano Ronaldo.

España: Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Eric García, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Koke; Dani Olmo, Morata y Ferrán Torres.

¿A qué hora juegan Portugal vs. España?

Portugal vs. España se van a enfrentar a la 1.45 p. m. en Sevilla este jueves 2 de junio. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia, México: 1.45 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay: 2.45 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 3.45 p. m.

¿Dónde ver Portugal vs. España ONLINE?

Para ver Portugal vs. España por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Portugal vs. España?

Para ver Portugal vs. España, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.