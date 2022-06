Messi ‘bailó' a la defensa y asistió a Lautaro: el ‘Toro’ anotó el primero de Argentina

Con gol de Lautaro Martínez, Argentina vence 1-0 a Italia por la Finalissima 2022. Lionel Messi generó una gran jugada por la banda y dejó atrás a varios defensas italianos. Luego, la ‘Pulga’ lanzó un centro con dirección al área chica y el ‘Toro’ remató solo frente al arco al minuto 28 de juego. Fuente: ESPN.

Argentina 1-0 Así fue el gol de Lautaro Martínez

El delantero del PSG ha sido el más activo de Argentina durante el primer tiempo, ya que no solo generó ocasiones de gol, sino también limpió jugadas y filtró pases.

Por su parte, el atacante del Inter no tuvo muchas ocasiones en el encuentro. Por ello, es valorable que anotó el primer tanto en la primera chance directa que tuvo.

Alineación oficial de Argentina

Este es el equipo de Lionel Scaloni: Emiliano Martínez, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, De Paul, Rodríguez, Lo Celso, Messi, Martínez y Di María.

Alineación oficial de Italia

Así salió el conjunto de Mancini ante Argentina: Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori.

¿Cómo seguir Argentina vs. Italia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Argentina vs. Italia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes sintonizar la cobertura ONLINE de La República Deportes.