Gianluca Lapadula se sumó a los entrenamientos: ¡Llegó el gol!

Por Mariano López V.

Se cumplió el primer día de la selección peruana en Barcelona. Luego de llegar, cenar y descansar, el lunes comenzó muy temprano para Ricardo Gareca y sus dirigidos. Los futbolistas desayunaron y salieron a las 9:00 a.m. (hora española) rumbo al Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, sede donde entrenarán todos los días, a la misma hora, hasta el 10 de junio, fecha en que partirán a Qatar para el repechaje. Ahí, con buen clima y canchas en impecable estado, los 21 jugadores disponibles realizaron la primera práctica de la ‘Blanquirroja’ en territorio catalán.

El largo viaje y la llegada a último momento de algunos seleccionados, quienes disputaron minutos con sus clubes durante el fin de semana, hizo que el entrenamiento sea bastante ligero: estiramientos, físico y fútbol en espacio reducido. Salvo Luis Advíncula, Christian Ramos y Renato Tapia, todos con problemas musculares, trabajaron de manera diferenciada. Se espera que los últimos dos estén al 100% para enfrentar este domingo a Nueva Zelanda. El ‘Rayo’, en cambio, deberá culminar su proceso de recuperación bajo la supervisión del departamento médico. Mientras tanto, Pedro Gallese y Marcos López, ambos provenientes de Estados Unidos, ya se habían sumado a la concentración. Sergio Peña y Christian Cueva llegaron después.

Quien sí habló fue Gianluca Lapadula. Autor de tres anotaciones en trece partidos jugados en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar, llegó a Barcelona por la tarde y, mientras salía del aeropuerto El Prat, brindó declaraciones sobre una diversidad de temas. “Cada vez que estoy con la selección, estoy muy contento, estoy muy feliz. Hay que llegar a este sueño del Mundial. Siempre intento llegar muy bien, estoy a disposición del ‘Tigre’”, aseguró el ‘9′, quien no tiene otra cosa en la cabeza que no sea la ‘Blanquirroja’ y la posibilidad de clasificar a la cita futbolera más importante del planeta. “La eliminación del Benevento fue algo muy pesado, no pasó el ascenso y no hay nada más que decir. Hay que cambiar la página, ahorita solo pienso en la selección y nada más. Solo tengo en mente a la selección en este momento. Llego con los ánimos a tope”, complementó ‘Lapa’.

El atacante se refirió a las distintas realidades que viven sus compañeros a nivel de clubes y hasta confesó su deseo de tener a Paolo Guerrero entre la lista de convocados para el repechaje ante el ganador del duelo entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. “Me habría encantado que Paolo también haya podido estar con nosotros. Vi que André (Carrillo) jugó y estoy muy contento por él y también por la selección. Vi lo que pasó con Luisito (Advíncula) y ojalá pueda llegar a este partido tan importante. Cueva me ha hecho una llamada hace algunos días, pero no tuve la oportunidad de contestar. Ahora lo abrazaré, como a todos”. Trauco y la ‘Culebra’ fueron los últimos en sumarse al equipo, que hoy entrenará completo.

Datos

Letal. La edición 2021/22 de la Serie B fue la temporada más goleadora (13) de ‘Lapa’ desde la 2015/16, cuando marcó 30 tantos con el Pescara.

Triunfo. El último amistoso de la ‘Bicolor’ acabó en una goleada por 3-0 sobre Jamaica. Fue en enero de este año.