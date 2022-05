Nos llevaron a Rusia 2018, pero ya no están para Qatar 2022: los que se quedaron en el camino

Faltan menos de dos semanas para que la selección peruana afronte el decisivo partido del repechaje al Mundial Qatar 2022. Previo a ese duelo, habrá un amistoso contra Nueva Zelanda, conjunto al que ya se venció en el 2017 en una de las noches más recordadas por la afición, ya que significó el regreso de la Bicolor a una Copa del Mundo tras 36 años. Recordamos qué fue de ese equipo que logró la hazaña en el Nacional.

Aún quedan muchos de aquel plantel que concentró para los choques en Wellington y en Lima, como Pedro Gallese, Renato Tapia, Edison Flores, Christian Cueva, entre otros. Sin embargo, una gran cantidad de futbolistas se quedaron en el camino y no volvieron a ser considerados a lo largo de este último proceso clasificatorio.

Portería

Aunque fue parte de las eliminatorias a Qatar 2022, tras contagiarse de COVID-19 y ser reemplazado por Ángelo Campos, el arquero Carlos Cáceda no volvió a ser llamado y, para este repechaje, también quedó fuera.

Defensa

En la zona defensiva también hubo cambios. Nilson Loyola fue desapareciendo del radar de Gareca. Alberto Rodríguez se vio afectado por sus recurrentes lesiones y dejó de ser llamado. Por su desempeño con Municipal, Adrián Zela fue el reemplazo de Miguel Araujo en el repechaje del 2017, pero no volvió a brillar y hoy está alejado del fútbol.

Tal vez el caso más sorpresivo es Anderson Santamaría, quien estuvo en la Copa América del 2020, pero unos errores en las clasificatorias —que provocaron goles de rivales como Uruguay y Brasil— lo tacharon de las siguientes convocatorias y del repechaje 2022, a pesar de ser bicampeón en el fútbol mexicano.

Mediocampo

En el centro ya no aparecen Paolo Hurtado, quien sufrió lesiones y no fue tomado en cuenta por el ‘Tigre’, tampoco Andy Polo, quien no pasa un buen momento con Universitario, tras ser retirado de su anterior club por un caso de violencia doméstica.

Delantera

En el sector de ataque, desapareció totalmente José Manzaneda, quien deslumbraba con Cantolao en 2017 y lo veían como el ‘nuevo Cueva’, pero no volvió a tener el mismo protagonismo y hoy pelea el descenso en Liga 1.

Tras la suspensión de Paolo Guerrero por el casi de antidoping, Yordy Reyna fue llamado para sustituirlo. Sin embargo, para estas últimas eliminatorias no estuvo presente y, cuando volvió, sufrió una lesión que le impidió jugar.

Además de él, Jefferson Farfán tampoco figura en la nómina actual, debido a que no ha jugado a lo largo de todo el año. Raúl Ruidíaz también desapareció en las últimas jornadas de la clasificación y, a pesar de estar en buen momento en MLS, no lo llamó el ‘Tigre’.