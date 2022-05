[EN VIVO] UTC vs. Binacional: ¿a qué hora juegan partido por la Liga 1 vía Gol Perú?

MIRA AQUÍ EN VIVO UTC vs. Binacional. Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 16 de la Liga 1 2022 HOY, martes 31 de mayo. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. y contará con la transmisión de Gol Perú. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El equipo de Juliaca pelea por meterse en el pelotón de los primeros lugares y sumar la mayor cantidad de puntos en el acumulado. Los dirigidos por Wilmar Valencia marchan séptimos con 25 unidades, mientras que el cuadro cajamarquino se ubica en la casilla 15 con 14 puntos.

UTC vs. Binacional: ficha del partido

Partido UTC vs. Binacional ¿Cuándo juegan? Martes 31de mayo ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Héroes de San Ramón ¿En qué canal? Gol Perú

UTC vs. Binacional: posibles alineaciones

UTC: Salomón Libman; Emiliano Saba, Werner Schuler, Nicolás Ortiz, Leonardo Mifflin, Carlos Diez, Paulo Goyoneche, Cristian Mejía, Donald Millán; Gaspar Gentile, Facundo Peraza.

Binacional:Diego Enríquez; Nicolás Marotta, Yonatan Murillo, Jair Céspedes, Carlos Caraza, Ángel Ojeda, Edson Aubert, Hoover Crespo, Víctor Cedrón, Andy Polar y Janio Pósito.

¿A qué hora juegan UTC vs. Binacional EN VIVO?

En todo el Perú, el partido UTC vs. Binacional por la fecha 16 de la Liga 1 2022 iniciará a las 3.30 p. m. y se realizará en la ciudad de Cajamarca.

¿En qué canal ver UTC vs. Binacional EN VIVO?

La transmisión del UTC vs. Binacional en territorio peruano estará a cargo de GolPerú, canal que cuenta con los derechos de la mayoría de cotejos del campeonato local.

¿Cómo seguir UTC vs. Binacional por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del UTC vs. Binacional por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta de canales a GolPerú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.