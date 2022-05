Néstor Lorenzo: el técnico de Melgar que jugó con Diego Maradona y fue subcampeón del mundo

En los últimos días, FBC Melgar ha sido noticia al convertirse en el único equipo peruano en seguir compitiendo en la Copa Sudamericana. El conjunto arequipeño quedó primero en el Grupo B, por encima de Racing de Argentina, Cuiabá de Brasil y River Plate de Uruguay. Uno de los artífices de este logro es el técnico Néstor Lorenzo.

El entrenador argentino, que llegó en 2021 al cuadro ‘Dominó’, ha conseguido destacar al Melgar a nivel internacional. En la edición pasada de la Sudamericana, los rojinegros llegaron a hilar cinco triunfos consecutivos en el torneo; sin embargo, no pudieron clasificar en la siguiente instancia al terminar segundos en su grupo, solo por detrás del vigente campeón Athletico Paranaense.

Si bien Néstor Lorenzo y el plantel quedaron con un sabor amargo por la eliminación, en la presente temporada se lavaron la cara y consiguieron el pase a los octavos de final donde enfrentarán a Deportivo Cali de Colombia. A falta de casi un mes para este cotejo, te contamos sobre el entrenador argentino, quien fue amigo y jugó al lado de Diego Armando Maradona.

Melgar contrató a Néstor Lorenzo para la temporada 2021.

Néstor Lorenzo como futbolista

Néstor Lorenzo inició su carrera como futbolista profesional en las divisiones menores de Argentinos Jrs en la posición de defensa. Su condiciones y su buen desempeño en la zaga le permitieron subir al primer equipo de los ‘Bichos’. Tras disputar la liga argentina por cinco temporadas, el ex asistente técnico tuvo su primera experiencia internacional por el Bari de Italia (1989).

Tras su paso por la Serie A, al año siguiente, el Swindon Town de Inglaterra se lo llevaría por dos temporadas (1990-92). El actual entrenador volvió a su país y jugó por San Lorenzo (1992-94), Ferro (1994-96), Boca Juniors (1996-97) y Banfield (1997-98). Es en el equipo del taladro donde terminaría retirándose a la corta edad de 31 años.

Néstor Lorenzo en el Bari de Italia.

Néstor Lorenzo: subcampeón del mundo y amigo de Maradona

A los 24 años, Néstor Lorenzo integró la selección mayor de Argentina debido a sus buenas actuaciones en el Bari de Italia. Su mayor participación fue en la Copa del Mundo Italia 90′, donde terminó saliendo subcampeón. El técnico Carlos Salvador Bilardo lo llevó a la cita internacional y vistió la camiseta número 13.

Durante esta Copa del Mundo, el exzaguero disputó tres partidos, siendo el más importante la final frente a Alemania. En aquel choque, Lorenzo fue titular e integró la línea de cinco defensores. En aquella oncena estaban futbolistas de la talla de Diego Armando Maradona, Oscar Ruggeri, Sérgio Batista y Claudio Caniggia.

“Diego era un ser de luz, muy generoso, pícaro, siempre alegraba el lugar donde llegaba. En 1989, cuando yo tenía 22 años, me contrata el Bari del Calcio, cuando Maradona era la máxima e indiscutible atracción de ese campeonato. En Argentina yo salí de Argentinos Juniors y compartí en menores con su hermano ‘Lalo’ y cuando llegué a primera compartí habitación con su otro hermano, el ‘Turco’, pero con él no tenía confianza. Imagínate que cuando él jugaba en primera yo era recogebolas aún”, declaró en una entrevista a a la plataforma ‘Once’.

Néstor Lorenzo jugó la final del Mundial Italia 90' con Maradona.

Pese a las grandes figuras que había en la Albiceleste, terminaron perdiendo por la mínima diferencia (1-0) y, tras esta derrota, Néstor nunca más volvió a integrar la selección de su país.

Es importante resaltar que antes del Mundial de 1990, Néstor Lorenzo se midió ante Perú en un partido amistoso en 1988. Durante una gira de preparación previo a la Copa del Mundo, Argentina visitó a Perú en Lima y ganó 1-0.

Néstor Lorenzo y Diego Maradona compartieron grupo en la Albiceleste.

Presente en los dos últimos mundiales

Luego de retirarse del fútbol a los 31 años, el entrenador Néstor Pékerman lo invitó a formar parte de su comando técnico, donde cumplió la función de asistente. Desde el banquillo, Néstor Lorenzo acompañó a su colega argentino en la Albiceleste (2004-06), Deportivo Toluca (2007-08), Tigres UANL (2009) y la selección colombiana (2012-2019).

Precisamente con los cafeteros, el actual entrenador de Melgar estuvo presente en el Mundial Brasil 2014 y Rusia 2018. Luego de compartir experiencia con Pékerman, Néstor Lorenzo se abrió camino hasta llegar al cuadro ‘Dominó’, donde es su primera experiencia como director técnico.

Néstor Pekerman y Néstor Lorenzo en el banquillo de la selección colombiana.

¿Néstor Lorenzo dirigirá Colombia?

Tras el buen papel de Melgar en la reciente Copa Sudamericana, Néstor Lorenzo suena como posible reemplazante de Reinaldo Rueda en el banquillo de Colombia. El periodista Jorge Bermúdez de ESPN aseguró que en julio se haría oficial el nombramiento del argentino al cuadro cafetero.

“En julio nombran a Néstor Lorenzo, anótelo de una vez, y en septiembre debuta como técnico de la selección de fútbol de Colombia. A no ser que Pep Guardiola decida venir acá por 500 mil dólares, que Luis Díaz convenza a Jurgen Klopp para que dirija gratis a la selección Colombia, que Marcelo Bielsa diga ‘voy a darle una mano a los colombianos’, que Tite diga no dirijo más a Brasil y voy para Colombia, que recusite Johan Cruyff y sea técnico de Colombia. Al no ser que pase todo eso, en septiembre debuta oficialmente como técnico de la selección Colombia”, declaró.