[ESPN y STAR Plus, En Vivo] Argentina vs. Italia: ¿a qué hora ver el partido por la Finalissima?

Argentina vs. Italia EN VIVO y EN DIRECTO se juega este miércoles 1 de junio, a las 1.45 p. m. (hora peruana), por la Copa de Campeones Conmebol-UEFA (Finalissima 2022). El encuentro será transmitido por ESPN y Star Plus y será disputado en el Estadio Wembley, Londres, Inglaterra. En caso no tengas acceso, también puedes sintonizar la cobertura ONLINE del encuentro en La República Deportes.

En Vivo: Argentina vs. Italia por la Finalissima 2022 17:31 ¿Cuánto pagan las casas de apuesta? Argentina es la clara favorita de las principales casas de apuesta; sin embargo, no deja de ser un encuentro bastante abierto para ambos. Las cuotas del empate o una victoria de Italia no están tan alejadas del triunfo Albiceleste. 16:26 ¿Cómo llegaron a la Finalissima? La selección Argentina, de Lionel Scaloni, llegó a la Finalissima tras quedarse con la Copa América en Brasil. En la final, Ángel Di María anotó el único gol de la victoria. Por otro lado, Italia se ganó su derecho a estar en Wembley al llevarse la Eurocopa en julio del año pasado, donde derrotó a Inglaterra en una tanda de penales en el mismo estadio de Londres. 16:17 Antecedentes del Argentina vs. Italia Esta será la tercera edición de la Finalísima, que enfrenta al campeón sudamericano con el europeo. Anteriormente Francia derrotó a Uruguay por 2-0 en 1985 y Argentina hizo lo propio con Dinamarca por penales (5-4, tras un 1-1) en 1993. Argentina e Italia se enfrentaron 15 veces en su historia, con cuatro victorias Albicelestes, seis para la Azzurra y cinco empates. Sin embargo, Argentina está invicta en los últimos cinco partidos (3V 2E), siendo la última derrota de junio de 1987 (1-3). Argentina está invicta en sus últimos 31 partidos jugados, contando amistosos y Eliminatorias Sudamericanas (20V 11E), igualando la racha sin perder más larga en su historia, de febrero de 1991 a agosto de 1993 (18V 13E) Tras cosechar 13 triunfos entre noviembre de 2020 y julio de 2021, Italia solo ganó tres de los últimos 11 encuentros disputados (6E 2D), además de perder en dos de los últimos seis partidos (2V 2E), la misma cantidad que en los primeros 42 encuentros bajo el mando de Roberto Mancini. Argentina lleva cinco partidos sin poder ganarle a selecciones europeas (2E 3D), recibiendo 16 goles en esos partidos (3.2 de promedio). La última victoria de la Albiceleste ante una selección del Viejo Continente fue justamente ante Italia (2-0 en 2018). Argentina jugó ocho partidos en Londres en su historia, cosechando apenas un triunfo en el último encuentro disputado en la capital inglesa: 2-1 a Croacia en 2014 (3E 4D). Por otro lado, Italia jugó 16 partidos en esa ciudad, con tres victorias, siete empates y seis derrotas. El único jugador entre los convocados para este partidos que anotó en alguno de los compromisos anteriores entre Argentina e Italia es Lorenzo Insigne, el 14 de agosto de 2013, en una victoria 2-1 para Argentina tras un pase del argentino nacionalizado italiano Daniel Osvaldo. Será el segundo partido de la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni ante un rival europeo, el único antecedente fue el empate 2 a 2 ante Alemania en 2019. Lionel Scaloni nunca enfrentó a Italia con Argentina, tanto como entrenador como jugador. Las dos veces que enfrentó a equipos europeos como futbolista fueron sin victoria: 2-2 ante Alemania y 1-2 ante Hungría, ambas en 2005. 16:08 Cambio de último momento en Argentina Cuando parecía que Lionel Scaloni tenía el equipo, el DT tendrá que realizar un cambio de último momento. De acuerdo a la prensa argentina, Marcos Acuña se resintió por una molestia que lo dejará al margen. En su lugar, Scaloni hará uso de Nicolás Tagliafico. De esta manera, este sería el equipo de Argentina: Dibu Martinez; Molina, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Di María. 15:45 Declaraciones de Leonardo Bonucci Un día antes de enfrentar a Argentina, el defensor de Italia se deshizo en elogios hacia Lionel Messi, a quien sigue considerando como "uno de los mejores del mundo". 15:06 Messi saludó al 'Pollo' Vignolo El capitán de la selección argentina se dio un tiempo para saludar al 'Pollo' Vignolo, en pleno programa en vivo de ESPN. 14:25 Argentina reconoció Wembley en la previa Acá podrás ver la mejores imágenes del reconocimiento de la selección Argentina en Wembley, a un día de la Finalissima. 13:33 ¿Cuántas veces se han enfrentado Argentina e Italia? Hasta la fecha, ambas naciones se vieron las caras en 15 ocasiones y es la Azzurra con la mayor cantidad de encuentros ganados con seis, la Albiceleste se llevó la victoria en cuatro oportunidades y empataron cinco veces. 13:07 Posibles formaciones para la Finalísima Italia saldrá con: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Emerson Palmieri; Matteo Pessina, Jorginho, Nicolo Barella; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti, Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini. Por su parte, Argentina formará así: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni. 12:40 Datos de Lionel Messi ESPN repasó los números de Messi, desde su debut en el 2005 ante Hungría hasta la actualidad. 12:24 Argentina ya se encuentra en Londres Por la mañana de este martes 31 de mayo, la selección de Argentina arribó a Londres. Apenas bajaron del avión, el plantel albiceleste fue directo al hotel del Watford, donde aguardarán hasta disputar el duelo ante Italia por la Finalissima 2021. Video: ESPN. 12:07 Mancini, feliz de estar en Wembley El técnico de la selección italiania, Roberto Mancini, aseguró que el Argentina vs. Italia es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol mundial y se sintió un privilegiado de poder disputar la Finalissima en Wembley. "Es un gran placer para mí estar aquí. Wembley es un estadio impresionante sobre todo porque hace un año estuvimos aquí celebrando ser campeones de Europa", empezó declarando en conferencia de prensa. "Italia contra Argentina es uno de los grandes partidos de la historia del fútbol. Va a ser un partidazo. Italia puede dar un gran espectáculo. Es una pena, porque quería tener a todos los jugadores disponibles, pero creo que vamos a hacer un gran partido", añadió Mancini. 12:01 Declaraciones de Roberto Mancini En la previa de la Finalissima, el entrenador de Italia Roberto Mancini brindó algunas declaraciones sobre este importantísimo duelo y señaló que tener a Lionel Messi "marca la diferencia". Video: ESPN. 11:59 ¿Dónde van a jugar Argentina vs. Italia? El título de la Finalissima estará presente en Wembley, estadio donde se verán las caras Argentina vs. Italia este miércoles 1 de junio. 11:52 ¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia? Para acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible. 11:52 ¿Cómo ver Argentina vs. Italia ONLINE GRATIS? Para que no te pierdas la transmisión del Argentina vs. Italia por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes. 11:48 ¿Cómo ver el Argentina vs. Italia en ESPN? - Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite), 39 (Star Globalcom). - Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal). - Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV). - Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite) - Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR). - Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT). - Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital). - Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV). - Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital). - México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV). 11:33 Canales del Argentina vs. Italia para Sudamérica A continuación podrás ver la parrilla de canales que pasarán la Finalissima por países: - Argentina: ViX, ESPN y Star Plus - Bolivia: ESPN y Star Plus - Brasil: ESPN, Guigo, Now Net, Star Plus - Chile: ESPN y Star Plus - Colombia: ESPN y Star Plus - Ecuador: ESPN y Star Plus - Italia: RAI 1, RaiPlay - México: Sky HD - Panamá: ESPN y Star Plus - Perú: ESPN y Star Plus - España: fuboTV España - Uruguay: ESPN y Star Plus - Venezuela: ESPN y Star Plus. 10:44 ¿En qué canal ver el Argentina vs. Italia? La transmisión del partidazo entre Argentina vs. Italia estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica, incluida Argentina, así como también la plataforma de streaming Star Plus. En México, se podrá ver vía Sky Sports, mientras que en España e Italia irá por los canales TVE La 1 y Rai, respectivamente. 10:42 ¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Italia? La Finalissima 2022 entre Argetnina vs. Italia se llevará a cabo este miércoles 1 de junio desde la 1.45 p. m. (hora peruana) en Wembley. - Colombia, Ecuador, México, Perú: 1.45 p. m. - Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 2.45 p. m. - Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m. - Argentina, Brasil, Uruguay: 3.45 p. m. - Inglaterra: 7.45 p. m. - España, Italia: 8.45 p. m. 10:41 Bienvenidos a la Finalissima Muy buenos días queridos lectores de La República Deportes, en esta oportunidad nos acompañarán en el partidazo que protagonizarán Argentina e Italia por la Finalissima 2022.

Argentina vs. Italia: ficha del partido

Partido Argentina vs. Italia Fecha Miércoles 1 de junio Hora 1.45 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Wembley

Argentina vs. Italia: previa del partido

La Finalissima 2022, la resurrección de la Copa Artemio Franchi y continuación de la extinta Copa Confederaciones, enfrentará este miércoles a una Italia ávida de tapar su desastre mundialista y a una Argentina con cuentas pendientes con el fútbol europeo, con el telón de fondo del homenaje a Diego Armando Maradona.

El partido, que se disputará en Wembley, a modo de sede neutral, llega en medio de un cruce de declaraciones entre jugadores europeos, el más importante Kylian Mbappé, poniendo en duda el nivel de los sudamericanos.

PUEDES VER: Perú vs. Nueva Zelanda: cuándo juegan, a qué hora y dónde previo al repechaje Qatar 2022

Argentina, liderada por Leo Messi y que se preparó durante la última semana en Bilbao, tendrá en su mano acallar las críticas ante el campeón de Europa, que llega a esta cita con la vergüenza de no poder pasear por Catar su título de la Eurocopa, conquistado, precisamente, en el mismo estadio en el que se jugará este partido.

Italia se agarra a la mística de la Euro ganada ante Inglaterra en los penaltis hace menos de un año, contra una Argentina en mejor momento y con una racha de 31 partidos invicto, en los que, eso sí, apenas se ha medido con conjuntos europeos.

Con la información de EFE.

¿A qué hora juega Argentina vs. Italia EN VIVO?

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs. Italia EN VIVO?

El encuentro entre Argentina vs. Italia irá a través de la cadena ESPN. Consulta dónde ver ESPN de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo seguir Argentina vs. Italia por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Argentina vs. Italia por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los cotejos televisados por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes sintonizar la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia?

Para acceder a Star Plus para ver el Argentina vs. Italia, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Argentina vs. Italia: últimos partidos

Argentina 2-0 Italia | Amistoso Internacional | 23.03.2018

Italia 1-2 Argentina | Amistoso Internacional | 14.08.2013

Italia 1-1 Argentina | Mundial Italia 90 | 03.07.1990

Italia 1-1 Argentina | Mundial México 86 | 05.06.1986

Argentina vs. Italia: posibles alineaciones

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Scamacca; Bernardeschi e Insigne.

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Guido, Lo Celso; Messi, Martínez y Di María.

Argentina vs. Italia: ¿quién es el árbitro del partido?

El chileno Piero Maza será el encargado de impartir justicia en Wembley.

Argentina vs. Italia: cuotas del encuentro

Argentina es el gran favorito para quedarse con la Finalissima 2022.

Cuotas de las casas de apuesta. Foto: GLR

¿Dónde juegan Argentina vs. Italia?

Argentina e Italia jugarán este miércoles 1 de junio en el Estadio Wembley, ubicado en Londres, Inglaterra. El recinto fue inaugurado 9 de marzo de 2007 y tiene capacidad para 90.000 espectadores.