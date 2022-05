La promesa de Byron Castillo tras su llanto en el partido del Barcelona SC ante el Aucas

Byron Castillo vive uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. El lateral del Barcelona de Guayaquil no solo está en el ojo de la tormenta por la demanda chilena por su nacionalidad, sino también por las constantes críticas que viene recibiendo por parte de la opinión pública, algo que está afectando a su rendimiento como deportista.

Hace unos días, el defensa de 23 años sufrió un preocupante episodio en el futbol ecuatoriano. Castillo cometió un penal ante el Aucas, situación que significó el segundo gol del cuadro oriental y la posterior derrota de la escuadra de Guayaquil. Lo grave no fue ello, sino que tras la falta, Byron se sintió mal y pidió su cambio: “Cámbiame… no aguanto más”, le dijo el norteño a su estratega.

En las últimas horas, el lateral realizó una tranmisión en vivo junto a su compañero de selección, Gonzalo Plata, quien el pasado domingo 29 consiguió el ascenso a la Liga Santander con el Valladolid. En la conversación, el extremo del equipo español le recordó lo sucedido en el encuentro por la Liga Pro y le pidió que esa situación no se repita: “Ya no me llores más, por favor”.

Tras ese pedido, Byron se mostró sonriente y se comprometió a no mostrarse triste nuevamente. “Ya no, ya no”, indicó el defensa vía Instagram. “Quiero alegría, no quiero lagrimas. ¡Alegría! Lagrimas ahora no sirven. Ya quedaste campeón de la primera etapa (con el Barcelona SC). Nos vemos en la selección”, concluyó Plata.