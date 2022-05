¿Chile o Ecuador al Mundial? Abogado de Byron Castillo afirma que conoce el fallo de la FIFA

Durante el último mes, el caso de Byron Castillo ha generado una gran polémica en el fútbol internacional. Todo empezó con la denuncia interpuesta por Chile en contra de Ecuador por la supuesta mala inscripción del lateral derecho del Barcelona SC. Sin embargo, este tema parece que pronto llegará a su fin.

Roberto Bonafont, abogado del defensor de la selección ecuatoriana, brindó una entrevista a DirecTV y afirmó que ya conoce cuál será el fallo que emitirá la FIFA.

“ No se toca a Ecuador, Ecuador está en Qatar. Por eso se ve que hay un silencio de mausoleo y catedral de todos los chilenos. No de todos los chilenos, porque es un pueblo muy culto e ilustre, sino que de un sector de perdedores que intentan con esto tirar piedras al techo del vecino, pensando que tiene techo de vidrio”, declaró.

“ El dictamen viene y ellos quieren ahora agarrársela con el jugador, ya no con la selección, sino que las balas van para el jugador , pero también hay un bloqueo que no puedo denunciar públicamente, porque es una estrategia jurídica por parte de los abogados que están liderados por Daniel Crespo, entonces como que esto le da un respiro al clima, a Barcelona, al jugador y a todos”, agregó el especialista.

Byron Castillo habló sobre su llanto en partido del Barcelona SC

Hace algunos días, Byron Castillo rompió en llanto en pleno partido entre el Barcelona SC y Aucas. Durante una transmisión en vivo que realizó su compañero de la selección ecuatoriana Gonzalo Plata, el defensor prometió no volver a llorar.