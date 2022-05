Bustos contra sus detractores: “No tengo por qué explicar si presento mi renuncia o no”

Los blanquiazules sufrieron más de la cuenta, pero al final sacaron un triunfo importantísimo ante Cienciano, sumaron su octavo triunfo de manera consecutiva y se pusieron a 5 puntos del líder, Melgar. Tras el pitazo final, el entrenador de Alianza Lima, Carlos Bustos, señaló que venían de una semana complicada tras caer goleados ante River Plate, pero que la deuda internacional no es de ellos, sino de hace mucho tiempo.

“Fue una semana complicada y con resultado vergonzoso, pero eso no quita que trabajamos con mucha honestidad y sacrificio”, empezó diciendo el entrenador blanquiazul, quien se refirió a los rumores sobre su posible renuncia. “ No tengo por qué explicar si presento mi renuncia o no. Estaré hasta que el club lo quiera. Hay una deuda internacional que no es de ahora ”, expresó.

PUEDES VER: Liga 1-2022: así quedó la tabla de posiciones tras el agónico triunfo de Alianza Lima

Seguido, Bustos defendió su trabajo y se apoyó en las estadísticas. “No es que me avalen los números, es una realidad: salimos campeones el año pasado. Se juega para ganar. Estamos peleando este, ganamos los clásicos, ganamos la Liga. Nunca escuché que de 42 partidos Alianza ganó 26 en Liga. La estadística está, no es mentira”, agregó.

Con respecto al partido ante Cienciano, el entrenador blanquiazul aseguró que el conjunto cusqueño “fue mejor en el primer tiempo, pero con temperamento y actitud fuimos en busca del partido. El premio fue una victoria muy valorada por nosotros”. Finalmente se refirió sobre Franco Saravia, quien debutó con Alianza Lima en la temporada. “Es un chico que trabaja muy bien y tiene enormes condiciones. Es un arquero muy rápido y bien concentrado. Me dio mucho gusto que haya tenido una gran actuación”, sentenció.