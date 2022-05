Zevallos a dirigentes de Alianza Lima: “Así como campeonaste y saliste con tu banderita, ahora sal, ahora los quiero ver”

La última participación del Club Alianza Lima en la Copa Libertadores 2022 no solo ha traído polémica sobre la conformación del plantel, también ha suscitado la posible renuncia del gerente deportivo, José Bellina, y el pedido de salida del director técnico, Carlos Bustos, por parte de la hinchada blanquiazul.

El agrio resultado contra River dejó en evidencia las deficiencias deportivas en Alianza Lima. Hoy más de uno se pregunta: ¿esto recae en una mala elección y nominación de jugadores? ¿En la falta de proyección en los torneos internacionales? ¿O en la conformación del equipo técnico?

Con la finalidad de hallar respuestas y no culpables, La República conversó con Gustavo Zevallos, exgerente deportivo íntimo, para analizar los posibles aciertos o errores de la institución victoriana en lo que va de este año.

- Por lo visto hasta el momento, ¿considera eficiente o deficiente el plan actual?

Una cosa es el campeonato nacional que uno ve cómo está el equipo. Está cerca a los primeros de la tabla, seguramente, con alguna posibilidad de nuevamente ser campeón. Y no quiero generalizar, pero donde se desnuda siempre es en los torneos internacionales, porque son partidos que se juegan a otros niveles, a otra intensidad. A excepción de algunos de otros equipos, como lo está haciendo el equipo de Arequipa, Melgar.

- ¿Qué le faltó a Alianza contra River?

De repente, Alianza, en el último partido, no ha estado tan cubierto. River ha sido campeón de América. Es un equipo que nadie va a negar, y no es un secreto para nadie, lo que significa a nivel internacional.

Si tú te enfrentas a estos equipos, hay que competirlo; pero hay que competirlo siempre resguardando que no sea tan fácil para ellos. No tienes que tener un plantel con 11 jugadores diferentes, pero de repente tener jugadores con alguna trayectoria internacional y con una edad que te permita enfrentarte a los equipos del extranjero de igual a igual.

- ¿Cuál es el rango de edad que considera para dar la talla a nivel internacional?

No te puedo decir hasta los 30 porque sería bien irresponsable, pero lo que te quiero decir es que uno debe estar siempre bien preparado. El físico pesa mucho. Muchas veces determina el resultado de los partidos. Tú ves a River, tiene un equipo joven. El 9 de River que hizo seis goles ese día en su cancha: un jugador ha hecho seis goles, eso no había pasado jamás y quedará en la historia.

Y eso el hincha de Alianza no se va a olvidar nunca, como tampoco se va a olvidar del descenso —más allá de que el equipo haya permanecido en primera—. La edad es importante, correcto, tú te enfrentas a un equipo como River que son todos jovencitos, que son dos o tres que tienen más de 30 años; el resto son todos muy jóvenes, sí te hace la diferencia.

- Si ya Alianza jugó la Copa Libertadores en 2020, fueron eliminados y se cometieron ciertos errores, ¿qué pasó este 2022? ¿No se replanteó al equipo?

A ver, en nuestra gestión nos enfrentamos a River y fuimos goleados por 3 a 0. Me acuerdo perfectamente, y la verdad que uno siente mucho dolor, siente impotencia. Yo no me voy a meter en la parte técnica, porque me parece sería faltarle el respeto al señor Bustos, que él es el gestor directo del título del año pasado. Sí creo que hubo algunas deficiencias. Prueba de eso es que Julián Álvarez hizo seis goles, o sea, de repente hubo que tener más cuidado con él.

Fichaje de Farfán y Guerrero en el club

El fichaje de Jefferson Farfan, y probablemente el de Paolo Guerrero, en Alianza Lima también es otra crítica y cuestionamiento que se le viene haciendo al club. Independientemente de la edad, los precedentes para ambos en el ámbito deportivo no son favorables por las lesiones que aquejan, los contratos rescindidos que tienen y la ausencia de actividad en estos últimos meses . Sin embargo, para Zevallos, Farfán y Guerrero, en óptimas condiciones, aportarían muchísimo a la institución.

Farfán y Guerrero son, prácticamente, el sello del club banquiazul. Foto: Paolo Guerrero/Instagram

- ¿Qué opinión le merece la polémica designación de Farfán en el club?

Jefferson es un jugador que nadie puede discutir lo que es como profesional. Yo me imagino que él debe haber pasado por algunos exámenes médicos que permitieron que pueda ser incorporado. Fue determinante en el ascenso del equipo. A mí verdaderamente, en su momento, me pareció acertada la incorporación de Jefferson.

- Para usted en su momento fue acertada su incorporación. En la actualidad, los antecedentes son una lesión en su rodilla desde 2019; como también, que viene con un contrato rescindido del Lokomotiv y no juega una pretemporada hace dos años.

A ver, ha quedado muy claro en estos últimos días lo que somos a nivel de equipos internacionalmente —con algunas excepciones—, y Jefferson no ha tenido ningún problema mientras ha estado al 100% para jugar en el campeonato local. En su momento, cuando fue contratado, me parece que fue acertado, participó activamente de ese ascenso: fue determinante. En ese momento fue lo mejor.

No sé bajo qué condiciones esté él en la institución. No puedo hablar actualmente de lo que es la realidad, porque veo que él está en un tratamiento. Entonces, yo te puedo hablar de lo que percibo desde mi posición fuera del club. Yo ya no tengo ninguna cercanía a la institución, pero me imagino que si él continúa es porque debe estar en un tratamiento. Dios quiera que se recupere y pueda estar nuevamente jugando relativamente.

- Se habla de montos. Él ahorita se está considerando como uno de los mejores jugadores del Perú con mayor ingreso por parte de un club. Son 300.000 dólares que él estaría recibiendo por parte de Alianza Lima al año.

Al nivel de Jefferson, si juega en algún torneo a nivel de Sudamérica, es lo menos que puede ganar. A mí no me asusta, porque definitivamente uno tiene que invertir para poder recibir resultados. A mí no me asusta para nada lo que me dices. Eso quiere decir que gana 25.000 dólares al mes, y creo que es lo que él tiene que ganar. Es un jugador que tiene experiencia, que más allá de que esté en la parte final de su carrera, es un jugador que es totalmente diferente a lo que existe en el campeonato. No quiero menospreciar a nadie, y él es importante en una institución como Alianza.

- ¿Usted también hubiese apostado por Jefferson Farfán?

Si está sano al 100%, claro, por supuesto. Sin ninguna duda. O sea, no lo pensaría dos veces. Son jugadores que determinan, diferentes a lo que normalmente se tienen en el campeonato. Ahora, hay que ver si está bien para jugar, o sea, yo creo que los partidos de copa con él en el equipo hubieran sido diferente. Y veo que está en un proceso de recuperación, y me imagino que si continúa en el club es porque se ha pensado y se ha proyectado que esa recuperación va a ser positiva y que él va a estar jugando —me imagino— cuanto antes.

- Se está voceando un supuesto fichaje de Guerrero. ¿Cree que sería un premio consuelo para maquillar la goleada que tuvo Alianza en la Copa Libertadores?

Nadie va a negar lo que es Paolo. Según tengo entendido, él ya está, inclusive, entrenando en la Videna, haciendo partidos con la selección de menores y con las reservas de algunos otros clubes. Ha tenido participación activa.

Lo que sé es que hasta ha anotado goles. Y yo me imagino que Alianza va a hacer todos los exámenes correspondientes. Si está bien, quién va a negar que Paolo esté en Alianza. Y, si está bien físicamente, para mí no es un premio consuelo: es un delantero que lo quisiera tener cualquier equipo en cualquier parte del mundo. Ojalá que se dé, que las condiciones económicas sean condiciones que el club las pueda asumir de manera responsable, y que después la gente no esté diciendo: “Oye, ¿cómo han hecho esto?”.

- ¿La edad de Paolo no es hoy un inconveniente?

Más allá de los siete meses que no ha tenido competencia profesional y ya está entrenado, yo desde acá, desde donde lo veo, me parece una buena posibilidad. Si estuviera ahí, seguramente tendría mayor información médica y física; pero yo, de lo que veo, me parece que es una buena forma de poder mejorar con una incorporación como la de él.

- ¿Sí lo convocaría para Alianza Lima?

Sí, si él está bien, deben de incorporarlo cuanto antes.

Participación y sugestión del Flondo Blanquiazul

Tras la goleada de River Plate ante Alianza Lima, los hinchas no dejaron pasar su disconformidad con lo ocurrido y le exigieron explicaciones a la directiva de acreedores, incluso solicitaron a la institución la renuncia del gerente deportivo y del director técnico de inmediato.

El Fondo Blanquiazul tiene como principal representación a Salomón Lerner. Foto: FB/ Instagram

Frente a ello, Gustavo Zevallos expresa que, si hubiera ocurrido dicha derrota en un campeonato local, la trascendencia iba a ser completamente distinta y menos controversial.

“Si no hubieran jugado con River, y hubieran perdido 2 a 0 o 3 a 0, no pasaba nada. De repente iba a haber crítica, correcto, y no quiero decir con esto que soy conformista, en lo absoluto. Si tú ya tienes ingresos, las contrataciones tienen que ser otras. Tienes que tratar de ver jugadores que tengan diferencia internacionalmente” , indicó el exgerente.

También se refirió a los que dirigen la institución como personas ausentes, ya que no dan razones ni explicaciones del porqué de las cosas o de los resultados.

“Siempre el que sale a declarar es Bustos, y, o sea, alguien debería aparecer. Él tiene que hablar, lógicamente, después del partido o una vez por semana, pero alguien tiene que salir al frente. Alguien tiene que aparecer, y no sé si decir ‘dar la cara’, pero enfrentar las cosas. Quienes deberían aparecer son los que en este momento dirigen al club, y no los veo” , agregó muy desconcertado.

Asimismo, precisó que, en caso de que el Fondo Blanquiazul esté tomando cierta posición en la institución, no debería “tener ninguna injerencia, (ya que) la ley dice que ellos no tienen que tomar ninguna decisión interna. Estoy de acuerdo, pero ellos pueden sugerir. Por lo menos ha dado la cara el señor Lerner. Más bien, estoy esperando a Fernando Farah para que salga a declarar, porque hasta ahora no lo veo”.

Igualmente, añadió que, si se atreve a opinar, es a consecuencia de los 20 años que tiene trabajando en esto. Y que algo de conocimiento tiene: “Las cosas hay que afrontarlas. No hay que meterse debajo de la cama para ver el partido, ah. No, no, no hay que dar la carita; o sea, así como campeonaste y saliste con tu banderita, ahora sal. Ahora los quiero ver ”.

Posible salida de José Bellina y Carlos Bustos

Tras la derrota contra river, Bellina y Bustos podrían dejar su cargo. Foto: composición/ La República

- ¿Qué podría opinar del desempeño actual del gerente deportivo de Alianza?

Que ha hecho un muy buen trabajo en el año 2021. Creo que conformó un superplantel. José Bellina ha mostrado claridad en todo. Este año no puedo decir lo mismo, o sea, internacionalmente, porque localmente estamos de sobra. Tú ves lo que pasa en el campeonato local y todos son triunfos. Ahora hay presupuesto, o sea, no es un tema económico, hay presupuesto. Tienen que ver de qué manera refuerzan el equipo.

- Se habla de una posible renuncia de José Bellina. ¿Usted cree que merece dejar el cargo o que debería ser destituido por lo ocurrido?

Primero, me parece muy bien de parte de él y lo felicito (por) haber puesto su cargo a disposición ante esta situación. Dice mucho de lo que es él como profesional y como persona. Como no estoy cerca al club, no te puedo decir si se debería quedar o no. Habría que ver si el club, las personas que dirigen a la institución, no quieren que él continúe.

- ¿Tomaría nuevamente la gerencia deportiva si se le propusiera?

La verdad es que yo no he tenido una relación fluida de diálogo con los señores del Fondo. Entonces, la verdad es que no veo una posibilidad como para que yo me haga cargo. Prueba de que no he tenido relación es que nosotros participamos cuatro años consecutivos de torneos internacionales; sin embargo, cuando entraron ellos, trajeron a un director deportivo; y nunca lo entendí, pero bueno.

- ¿Carlos Bustos debió seguirle los pasos a Bellina?

Esa es una buena pregunta. Yo esperaba algo así, definitivamente. En el momento en el que yo me enteré de que José Bellina había puesto su cargo a disposición de la administración, pensé que Bustos iba a hacer lo mismo; pero no ha sucedido. Eso habría que preguntárselo a él.

- ¿Uno de los grandes problemas de Alianza es que no hay una política ni un proyecto deportivo?

Mira, esa es una buena pregunta, pero esa es una pregunta que yo no la tengo que responder. Esa pregunta se la debes hacer a los señores del Fondo. Yo desde afuera no soy nadie para decirte.

- Pero ¿como parte de la gerencia deportiva, en su momento, de Alianza Lima?

Mira. Alianza, con toda la historia que tiene, no tiene un lugar para entrenar. Tiene el estadio y arriba, en la parte detrás de Norte, tiene una cancha sintética. ¿Cómo es posible que un equipo profesional pueda entrenar en una cancha sintética?

Alianza Lima no tiene con un complejo para entrenar

- ¿Por qué Alianza, como institución tan grande, tiene que alquilar lugares para entrenar, como el colegio Inmaculada, y no tiene un propio predio moderno?

A nosotros nos costó muchísimo hacer un convenio con EGB, que es un predio que es un complejo en el kilómetro 28 de la Panamericana Sur con tres campos de fútbol. Por eso es que digo: “¿Cómo es posible que en su momento la gerenta del club no insistió para renovar EGV?”. Ahora EGB lo tiene Deportivo Municipal.

Jugadores del club no tiene un complejo propio en el que puedan entrenar. Foto: Alianza Lima/Facebook

- Alianza iba a tener una nueva sede para menores en Santa María del Mar. ¿En qué quedó el proyecto?

Mira, ese es un proyecto ambicioso, correcto. Nosotros, en su momento, avanzamos hasta donde se pudo. Yo ya no estoy desde el 2020 en el club, no tengo idea de cómo estará funcionando. Yo estuve hace poco en la VIDU, y la verdad que uno ve con envidia sana cómo el equipo rival —me parece que son nueve u once canchas de fútbol y aparte tiene cuatro más— y Alianza no tiene más que la cancha auxiliar que es sintética.

Creo que eso es trabajo de los señores del Fondo: ver dónde el equipo puede entrenar. Y como dices tú, entrenan en el colegio Inmaculada y tienen que estar alquilando, yendo con la bolsa a un lado para el otro.

- ¿Qué expectativas tiene para este partido con Cienciano?

El fútbol es tan lindo, que te permite que domingo a domingo tú puedas revertir todo lo que ha pasado. Ahora, probablemente, el resultado sea positivo; entonces, tampoco hay que levantar la alfombra y meter la basurita debajo de la alfombra. Yo creo que lo que hay que sacar es la alfombra. Hay que meterle una aspirada, con eso te digo todo.