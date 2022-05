Santamaría habló de la selección tras lograr el bicampeonato: “Voy a pelear el puesto”

No baja los brazos. Anderson Santamaría atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera: se coronó bicampeón de la Liga MX con el Atlas luego de vencer al Pachuca. Al finalizar el cotejo, el central mostró su felicidad y se pronunció sobre un posible retorno a la selección peruana.

“Estoy muy feliz, muy emocionado por lo que pasó. Nos la creímos, siempre nos la creímos. Empezamos a trabajar, tenemos un grupo muy humilde. No solo buenas personas, sino mejores profesionales, y aquí están los resultados”, sostuvo en diálogo con Duro de Marcar.

Si bien solo disputó los primeros 45 minutos del compromiso ante los tuzos, ‘La Muralla’ fue uno de fijos en la defensa de los zorros, y en la pasada temporada formó parte del plantel que logró el título después de 70 años.

“Me tocó llegar en un momento difícil para la institución, pero nunca dejamos de creer. Nunca dejamos de trabajar con el apoyo de la gente en el nuevo proyecto. El comando técnico fue muy serio. Con el trabajo, aquí están los resultados”, agregó.

Asimismo, remarcó lo complicado que fue jugar tras la fractura de nariz que sufrió. “Fue una liguilla muy dura para mí, porque fueron partidos muy complicados, incluso no podía ni respirar, pero jugaba con el corazón. Hoy no me dio para más, pero están todos los compañeros que trabajan a la par porque todos quieren estar en este grupo y todos somos unos ganadores”, acotó.