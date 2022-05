Selección peruana: Alexander Callens y Edison Flores se suman a los entrenamientos en Barcelona

¡Ya están en España! Los futbolistas Alexander Callens Asín y Edison Flores Peralta se integraron a los entrenamientos de la selección peruana en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Barcelona.

La Blanquirroja entrena en Cataluña para disputar un amistoso contra Nueva Zelanda, conjunto oceánico con el cual disputó el repechaje para el Mundial Rusia 2018, este domingo 5 de junio a las 10:30 a. m. (hora peruana).

“¡Las incorporaciones de hoy! Edison Flores y Alexander Callens se sumaron a los trabajos de nuestra selección en Barcelona”, anunció el equipo mediante su cuenta oficial en Twitter.

Los convocados que llegaron desde Estados Unidos tuvieron actividad futbolística el último fin de semana en una fecha más de la Major League Soccer (MLS).

Alexander Callens fue titular en el duelo entre New York City vs. Minnesota United y convirtió el único gol del partido, dándole así la victoria a su equipo.

El central no solo jugó todo el partido, sino que extendió su racha goleadora y se ha convertido en pieza fundamental para que el New York City se encuentre en lo más alto de la tabla del torneo de fútbol estadounidense.

Por su parte, el popular ‘Orejas’ arrancó como titular en el encuentro entre DC United vs New York Red Bulls, pero no pudo evitar la derrota de su equipo por 4 a 1. Fue cambiado al minuto 80 por Jackson Hopkins.

Vale mencionar que la Bicolor seguirá entrenando en Barcelona hasta conocer a su rival, Australia o Emiratos Árabes Unidos, por el repechaje que otorga un cupo al Mundial Qatar 2022. Este partido tendrá lugar en el estadio Al Rayyan de Qatar el próximo 13 de junio.