Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt: fecha, hora y canal para ver la Supercopa de Europa 2022

Real Madrid, campeón de la Champions League, y Eintracht Frankfurt, ganador de la Europa League, tendrán la oportunidad de llevarse un título más y consagrarse como el mejor del Viejo Continente en la final de la Supercopa de Europa.

Real Madrid: el cuadro blanco ha ganado seis Champions League en este siglo. Foto: EFE

Eintracht Frankfurt venció a Rangers en la final de Europa League. Foto: EFE

Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt: ¿cuándo y a qué hora juegan?

Este partido Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt está pactado para el 10 de agosto del 2022 a las 2.00 p. m. (hora de Perú y Colombia). Conoce el horario según tu zona geográfica.

Perú, Ecuador, Colombia, México: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos (ET): 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt?

La Supercopa de Europa 2022 será transmitido por la señal de ESPN, Star Plus, HBO Max, TNT Sports y TUDN.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt ONLINE GRATIS?

Para ver Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt por la Supercopa de Europa 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt?

La Supercopa de Europa 2022 se jugará en el Estadio Olímpico de Helsinki. Este complejo deportivo se ubica en Finlandia. Fue inaugurado el 12 de junio 1938 y tiene capacidad para albergar hasta 36.000 espectadores.