Melgar venció con autoridad a Universitario: el ‘León’ volvió a rugir

Por Mariano López V.

Para Melgar, haber clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejando fuera a un gigante del continente como Racing Club de Avellaneda no fue suficiente. Haber sido el primer equipo peruano en ganar su grupo en un torneo Conmebol desde Sporting Cristal en 2004 no fue suficiente. Haber dejado en alto el nombre del Perú a nivel internacional no fue suficiente. El ‘León’ está hambriento de gloria y obtener el torneo Apertura, el primero de los objetivos del año, es lo único que podría saciar su apetito.

Para tranquilidad de Arequipa y del resto de ‘rojinegros’ dispersos por el territorio nacional, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo están haciendo todo lo que está a su alcance para quedarse con el primer puesto del Apertura. ¿Y qué significa eso? Simple: ganar, ganar y seguir ganando. Ayer, en su fortín llamado Estadio Monumental de la Unsa, el ‘Dominó’ hizo justamente eso. Casi sin correr peligro, Melgar superó por 2-0 a Universitario, sumó su sexta victoria de manera consecutiva en el campeonato local (todas sin recibir goles) y alargó su ventaja sobre el segundo puesto, Alianza Atlético de Sullana, a seis puntos.

El primer gol del encuentro fue obra de Luis Iberico (39′), quien apareció dentro del área chica para empujar el balón tras un gran envío de tiro libre de Alexis Arias. Luego de una serie de oportunidades claras para ampliar el marcador, el segundo tanto llegó en los descuentos (90+8′), cuando el recién ingresado Kevin Quevedo venció al portero crema Diego Romero desde los doce pasos. Era la única manera posible: Romero, reemplazante del seleccionado José Carvallo, estuvo enorme bajo los tres palos y fue el gran responsable de que la ‘U’ llegue con vida a la recta final del partido.

A diferencia de Melgar, que encarará las últimas jornadas como líder indiscutible, el resultado prácticamente dejó a la escuadra de Jorge Araujo sin opciones de ganar el Apertura. Era una obligación llevarse tres puntos de la ‘Ciudad Blanca’, pero los merengues no lo consiguieron. Tampoco estuvieron cerca, ya que registraron cero remates al arco. Para Alfonso Barco, no hay problema. “Nuestro objetivo es a fin de año”, afirmó. A pensar en ello, entonces.

Datos

Triunfo. Con anotaciones de Adrián Ascues (55′) y Renato Espinosa (90+9′), ‘Muni’ venció 2-0 a Cantolao en el Callao.

Remontada. La Vallejo derrotó por 2-1 a Carlos Stein en Jaén con goles de Yorleys Mena (55′) y Alejandro Ramírez (86′).