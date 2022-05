Últimas noticias Argentina vs. Italia: la Azzurra estrenará camiseta en la Finalissima 2022

Messi asegura que "no le interesa" lo que diga Lewandowski

El capitán de la selección argentina se refirió a las palabras del delantero polaco tras ganar el Balón de Oro, las cuales aseguró que respeta, pero no comparte.

"Ya está, quedó ahí, y que diga lo que quiera, no me interesa pero la palabra que yo dije en ese momento fueron de corazón y lo sentí así realmente", dijo 'Lio' en entrevista para TyC Sports sobre el 'reclamo' de Lewa por no haber votado a su favor en el The Best. Foto: TyC Sports