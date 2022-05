➜[Gol Perú EN VIVO] Ver partido Alianza Lima vs. Cienciano por la Liga 1 2022

Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO se juega HOY, 30 de mayo, por la jornada 16 de la Liga 1 2022 en el estadio Alejandro Villanueva. El duelo comenzará desde las 7.00 p. m. y contará con la transmisión por televisión de Gol Perú. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Cienciano: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs. Cienciano ¿Cuándo juegan? HOY, 30 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Alejandro Villanueva ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

En horario peruano, el Alianza Lima vs. Cienciano iniciará desde las 7.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Cienciano?

La señal encargada de televisar el encuentro Alianza Lima vs. Cienciano será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es Gol Perú?

Si no quieres perderte el choque Alianza Lima vs. Cienciano, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Alianza Lima vs. Cienciano ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Alianza Lima vs. Cienciano por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alianza Lima vs. Cienciano: ¿cómo llegan ambos equipos?

Los íntimos de La Victoria llegan con los ánimos por los suelos, tras la escandalosa goleada (8-1) sufrida a manos de River Plate por la última jornada de la Copa Libertadores 2022, en la cual se fueron eliminados en fase de grupos con un punto de 18 posibles. Sin embargo, su realidad en la Liga 1 es completamente diferente y registran siete victorias consecutivas.

Por otro lado, los imperiales sumaron tres puntos importantes frente a UTC en Cusco, que los mantienen como sextos de la tabla. Sin posibilidades de pelear por el Torneo Apertura, los dirigidos por Gerardo Ameli sueñan con un triunfo en Matute para conseguir la mayor cantidad de unidades para la tabla acumulada.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El duelo entre blanquiazules e imperiales se desarrollará en el estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute.

Liga 1 - tabla de posiciones