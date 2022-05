[En Vivo] Mira AQUÍ Celtics vs. Heat por el Juego 7 de la Conferencia Este de la NBA

VER Celtics vs. Heat EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 29 de mayo, por el séptimo juego de las Finales de Conferencia Este de los NBA Playoffs 2022. El partido comenzará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y se disputará en el FTX Arena de la ciudad de Miami. La transmisión podrás seguirla por La República Deportes.

Celtics vs. Heat 1Q 2Q 3Q 4Q Total Boston Celtics 20 Miami Heat 7

Celtics vs. Heat: alineaciones confirmadas

Celtics:

Alineación de los Celtics. Foto: Twitter Celtics

Heat:

Alineación de los Heat. Foto: Twitter Miami Heat

¿Cómo llega Celtics ante Heat?

Los Celtics perdieron la oportunidad de sellar ante su público el pase a las finales de la NBA , donde ya esperan los Golden State Warriors, ganadores en el Oeste. Jimmy Butler se echó a las espaldas a los Heat con una fabulosa cuenta de 47 puntos, su récord en playoffs, nueve rebotes y ocho asistencias, además de varias canastas decisivas en la recta final del choque.

Los 30 puntos de Jayson Tatum, la estrella de Celtics, y los 20 de Jaylen Brown fueron insuficientes ante la exhibición de orgullo de los Heat, que siguen peleando por volver a las finales tras el subcampeonato de 2020.

¿Cómo llega Heat ante Celtics?

Miami encontró motivación en las voces que, como Draymond Green, los daban por eliminados después de sus dos últimas derrotas, con las que perdieron la ventaja de 2-1 que tenían en la serie. Este último jueves, en pleno festejo por la eliminación de sus Warriors a los Dallas Mavericks, el escolta dio por hecho que su rival en las finales serían los Celtics.

A sus 32 años, y ansioso por conquistar el primer anillo de su carrera, Butler se sobrepuso a las molestias físicas que arrastra y a la presión de los 19.000 aficionados de los Celtics para completar su mejor encuentro en postemporada.

Con información de AFP.

Celtics vs. Heat: fichal del partido

Boston Celtics vs. Miami Heat NBA ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 29 de mayo ¿Dónde? FTX Arena de Miami ¿A qué hora? 7.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN 2 y Star Plus

Celtics vs. Heat: fixture y resultados de las Finales de la Conferencia Este

Partido Fecha Lugar Canal Juego 1 Boston Celtics 118-107 Miami Heat 17 de mayo FTX Arena de Miami Star Plus Juego 2 Boston Celtics 127-102 Miami Heat 19 de mayo FTX Arena de Miami Star Plus Juego 3 Miami Heat 109-103 Boston Celtics 21 de mayo TD Garden de Boston Star Plus Juego 4 Miami Heat 82-102 Boston Celtics 23 de mayo TD Garden de Boston Star Plus Juego 5 Boston Celtics 93-80 Miami Heat 25 de mayo FTX Arena de Miami Star Plus Juego 6 Miami Heat 111-103 Boston Celtics 27 de mayo TD Garden de Boston Star Plus Juego 7 Boston Celtics vs. Miami Heat 29 de mayo FTX Arena de Miami ESPN 2 y Star Plus

¿A qué hora juegan Celtics vs. Heat por las Finales de Conferencia de NBA?

¿Dónde ver Celtics vs. Heat EN VIVO ONLINE GRATIS?

¿Cómo ver Celtics vs. Heat ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Boston Celtics vs. Miami Heat por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde se jugará el partido de Celtics vs. Heat?

El lugar donde se disputará el Celtics vs. Heat por el séptimo juego de las Finales de Conferencia Este de la NBA 2022 es el FTX Arena, ubicado en la ciudad de Miami, estado de Florida, Estados Unidos.