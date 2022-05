¡Golpeó el Dominó! Iberico pone el primero de Melgar ante Universitario por la Liga 1

No quieren soltar la cima. Melgar desea seguir en lo más alto del Torneo Apertura y viene imponiéndose por 1-0 ante Universitario. Los rojinegros contaron con varias ocasiones de gol en la primera parte y lograron abrir el marcador a los 38 minutos gracias al delantero Luis Iberico.

Los arequipeños tuvieron un tiro libre cerca del mediocampo. Antes de la ejecución, el volante local recibió una señal y colocó el balón en el área rival; tras un pivoteo, el delantero de 24 años apareció para empujarla y anotar el 1-0.

Este resultado le permite al Dominó mantenerse en el primer lugar del campeonato a falta de tres jornadas para el final, mientras que los comandados por Jorge Araujo se quedarían en la séptima casilla con 25 unidades y sin chances de obtener el título.

PUEDES VER: Jürgen Klopp y su promesa a hinchas de Liverpool tras perder contra Real Madrid en la final de la Champions League

Cabe resaltar que la escuadra estudiantil no cuenta con los jugadores Alex Valera, José Carvallo y Aldo Corzo. Los tres fueron convocados por Ricardo Gareca a la selección peruana y ayer partieron rumbo a España para iniciar los trabajos de preparación con miras al repechaje del Mundial Qatar 2022.

Por otra parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de conseguir una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana y también se mantienen en la pelea por el certamen local.

¿Cómo seguir Melgar vs. Universitario por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Melgar vs. Universitario por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta de canales a GolPerú. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Tabla de posiciones de la Liga 1