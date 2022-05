[En Vivo] ¿A qué hora y en qué canal ver Barcelona SC vs. Cumbayá por la LigaPro?

VER Barcelona SC vs. Cumbayá EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, domingo 29 de mayo, desde las 6.00 p. m. (hora de Perú y Ecuador) por la fecha 15 de la LigaPro de Ecuador. El encuentro se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha y la transmisión estará a cargo de Star Plus y Gol TV. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Barcelona SC vs. Cumbayá: ficha del partido

Partido Barcelona SC vs. Cumbayá Fecha Hoy, domingo 29 de mayo Hora 6.00 p. m. (Perú y Ecuador) Canal Star Plus y Gol TV Lugar Estadio Monumental Banco Pichincha

Barcelona SC vs. Cumbayá: ¿cómo llegan?

Obligados a ganar. Luego de caer ante el Aucas en su última presentación, Barcelona SC permitió que sus escoltas se acerquen. Si bien el conjunto comandado por Jorge Célico se ubica en lo más alto con 27 unidades, necesita los tres puntos en su cancha para evitar que la Universidad Católica pueda rebasarlos.

Por su parte, Cumbayá pelea en la zona baja de la tabla y necesita sumar para escapar de los puestos de descenso. El elenco comandado por Carlos Calderón viene de imponerse por 3-2 ante 9 de Octubre y marcha en la casilla 14 con 13 puntos.

PUEDES VER: Real Madrid y los millones que se lleva por su decimocuarta Champions League

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs. Cumbayá?

El partido entre Barcelona SC vs. Cumbayá se llevará a cabo este domingo 29 de mayo, desde las 6.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Perú: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona SC vs. Cumbayá?

La transmisión del partido entre Barcelona SC vs. Cumbayá estará a cargo de la señal de GolTV para toda Latinoamérica. También podrás seguir todas las incidencias en la plataforma de streaming Star Plus o GolTV Play.

GolTV en Perú

Claro TV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

Movistar TV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

GolTV en Ecuador

DirecTV: canal 658 (SD) y 1658 (HD)

Claro TV: canal 95 (SD) y 595 (HD)

Univisa: canal 56

Grupo TV Cable: canal 211 (SD) y 743 (HD)

Servicable: canal 57.

¿Cómo ver Barcelona SC vs. Cumbayá en Star Plus?

Para acceder a Star Plus para ver el Barcelona SC vs. Cumbayá, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Barcelona SC vs. Cumbayá ONLINE GRATIS?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del partidazo entre Barcelona SC vs. Cumbayá y quieres verlo ONLINE GRATIS, deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás todas las jugadas, el minuto a minuto y el mejor resumen del partido por el fútbol ecuatoriano.

Barcelona SC vs. Cumbayá: posibles alineaciones

Barcelona SC : Burrai, Castillo, Rodríguez, Sosa, Quiñónez, Piñatares, Souza, Preciado, Martínez, Perlaza y Mastriani.

: Burrai, Castillo, Rodríguez, Sosa, Quiñónez, Piñatares, Souza, Preciado, Martínez, Perlaza y Mastriani. Cumbayá: Pucheta, Paredes, Cifuentes, Cepeda, Suarez, Dáz, Batalla, Arce, Delgado y Uquillas y Monges.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs. Cumbayá?

El encuentro entre Barcelona SC vs. Cumbayá se disputará en el estadio Monumental Banco Pichincha, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Se inauguró el 27 de diciembre de 1987 y cuenta con una capacidad de más de 59.000 espectadores.