Champions League 2021-22: ¡Real Madrid campeón!

Lo intentó el multimillonario PSG de Messi, Neymar y Mbappé y no pudo. Lo intentó el vigente campeón Chelsea y no pudo. Lo intentó el dominante Manchester City de Guardiola y no pudo. Lo intentó el Liverpool con su ‘heavy metal’ y tampoco pudo. Lo intentaron todos, de todas las formas posibles, y nadie pudo detener al Real Madrid de Carlo Ancelotti, el merecido campeón de la edición 2021/22 de la UEFA Champions League.

En definitiva, un equipo extraño, capaz de superar los momentos más complicados con una naturalidad pasmosa y definir el partido a su favor cuando el trámite hace pensar todo lo contrario. Claro, ‘Carletto’ dispone de las herramientas adecuadas para desarrollar su juego de esa manera: el olfato goleador de Karim Benzema, el desequilibrio de Vinicius Jr., el control de Kroos, la visión de Modric y la velocidad de su dupla central Alaba-Militao. Ayer, el DT italiano necesitó de todo su plantel para neutralizar a un rival que exige de comienzo a fin, pero, sobre todo, de su arquero Courtois, la figura de la gran final.

Estrella. Es la primera Champions que levanta Courtois. Foto. difusión

PUEDES VER: La efusiva celebración del Real Madrid tras ganar la decimocuarta Champions League

El ‘1′ belga realizó nueve atajadas, el número más alto registrado desde la edición del 2003/04. Él, Benzema (el máximo anotador del certamen, con 15 tantos) y Vinicius, el autor del gol del triunfo, se despidieron del Stade de France como grandes artífices de la ‘Orejona’ 14 del Real Madrid. No hay club más ganador. Y tampoco director técnico: con el título conseguido ante Liverpool, Ancelotti se convirtió en el entrenador con más Champions en toda la historia de la competencia (4), dos de ellas (2007 y 2022) ante la escuadra roja de Merseyside.

La derrota no tapará la gran labor de Jurgen Klopp al mando de los ‘Reds’, quienes disputaron todos los partidos posibles de la temporada, alcanzando la final de la Champions, FA Cup, Copa de la Liga y quedando a solo un punto del líder de la Premier. De hecho, de los 63 encuentros que jugaron en la presente temporada, solo perdieron cuatro, dos por la ‘Orejona’ y dos por la liga inglesa. Mientras llegue una nueva oportunidad de revancha, el Liverpool —y el resto de Europa— seguirá viendo al Real Madrid como rey.

Disturbios por entradas falsas

Hubo problemas en las afueras del Stade de France en las horas previas al arranque del partido. De acuerdo a un comunicado de la UEFA, una importante cantidad de hinchas del Liverpool no pudo ingresar al estadio por presentar entradas falsas, lo cual retrasó 35 minutos el inicio del encuentro y el acceso de quienes tenían entradas verdaderas. La policia dispersó a la multitud, que aumentaba minuto a minuto, con gases lacrimógenos.

Vital. Vini selló la temporada más goleadora (23) de su carrera. Foto: difusión

Reacciones

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid

“Siento que sufrimos mucho en el primer tiempo, pero al final creo que merecimos ganar la competencia. No lo puedo creer. Hemos hecho una temporada fantástica. Soy el hombre de los récords”.

Jurgen Klopp, director técnico del Liverpool

“He visto muchas cosas buenas en el equipo, pero no las suficientes. No hay más. Felicité al Real Madrid. Lo merecen. Son la realeza de Europa. Esto se trata de ganar. Algún día perderán una final”.