Selección peruana: la fe de Luis Advíncula

La ausencia de Luis Advíncula en el repechaje hacía Qatar no está del todo confirmado. El lateral derecho llegó a nuestro país ayer por la mañana para sumarse a la selección peruana en medio de la incertidumbre que generó su lesión. El ‘Rayo’ se mostró optimista y señaló que se encuentra bien. No obstante, emitió un “depende”, cuando le preguntaron si podrá estar presente en el duelo de la repesca.

Según la información que se tiene, el área médica de la ‘Bicolor’ le realizará unos exámenes a ‘Bolt’ para conocer la gravedad de su lesión. Tras ello, el cuerpo técnico del ‘Tigre’ decidirá si es necesario convocar a otro jugador en esa posición. Recordemos que el futbolista de 32 años tiene una dolencia muscular en el isquiotibial derecho, la cual sufrió en el cotejo entre Boca Juniors y Tigre por la final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina 2022.

La selección peruana disputará el repechaje para el Mundial Qatar 2022 el próximo 13 de junio, a la 1 p.m. (hora peruana), en la ciudad de Doha. La ‘Bicolor’ deberá enfrentar al ganador de la llave entre Emiratos Árabes Unidos y Australia. Previamente, los dirigidos por Ricardo Gareca jugarán un amistoso contra Nueva Zelanda, el cual está programado para el próximo domingo 5 de junio a las 10:30 a.m. (hora peruana).

Concentración máxima

De no estar Advíncula, Aldo Corzo sería la primera opción para ocupar su lugar en el once titular. El jugador de Universitario no dudó en pronunciarse sobre dicha posibilidad. “En la semana se habló de la lesión de Advíncula. Hablé con él y está muy bien. Estoy preparado, me siento bien y atento a lo que pueda pasar”, señaló Aldo para luego responder las críticas que recibe por su juego con la selección peruana. El lateral de la ‘Bicolor’ solo se enfoca en el trabajo que viene haciendo en la Videna, ya que Gareca siempre le ha brindado la confianza desde hace varios años.

“Hay mucha gente que le pueda gustar como juegue o no. Yo me siento bien. Tengo años acá. Puedo leer varios comentarios, pero yo trabajo para estar bien”, agregó.

Quien también habló en conferencia de prensa fue Yoshimar Yotún. El jugador de Sporting Cristal aseguró que llega mejor futbolísticamente y habló de su presente en el cuadro celeste: “Estoy bien. Me ha servido mucho estar con Sporting Cristal y llego bastante bien. Prácticamente nos robaron en la Copa y sentí que merecimos más. Sentí que competimos”.

Sobre el apoyo del hincha en Barcelona y Doha, dijo: “El apoyo de la ‘Blanquirroja’ es muy importante. Nos dan confianza y nos motivan a hacer las cosas de la mejor manera”.

Se queda en Videna

Paolo Guerrero no viajará con la selección peruana a España y se quedará entrenando en La Videna hasta que encuentre un nuevo club. El ‘Tigre’ finalmente decidió no llevar al futbolista de 38 años para disputar el amistoso ante Nueva Zelanda, de esta manera, son pocas las chances de ver a Paolo Guerrero en el repechaje.

El ‘Depredador’ entrena junto al resto de los seleccionados, incluso fue parte de los partidos de práctica que disputaba el equipo en La Videna y anotó un gol, pero se le dará prioridad a que el delantero decida su futuro para comenzar a sumar minutos con su nueva camiseta. Hoy Paolo habla con la directiva de Alianza Lima y de Colo Colo de Chile.

Sabías que...

Listos. La selección peruana cumplió con su quinto día de entrenamientos en La Videna, previo al viaje de hoy a Barcelona. Fueron 14 los jugadores que estuvieron en la práctica, pues se sumaron Ángelo Campos, Jairo Concha y Gabriel Costa, quienes realizaron trabajos diferenciados.tres más. Campos, Concha y Costa ya entrenan con ‘Bicolor’.