Marcelo confirma que se va del Real Madrid: “Ha sido mi último partido”

Se despide una leyenda. Marcelo llegó a Real Madrid por la puerta de atrás, sin mucho nombre, como uno de los tantos fichajes que hacía el club. Sin embargo, hoy se va con todo lo alto, como el futbolista más laureado de la historia del equipo español y el único brasileño en levantar el título de la Champions League como capitán.

El lateral izquierdo, de 34 años no tuvo una gran temporada, fue víctima de las lesiones y del tiempo, pues ya no es el mismo de antes. De todas maneras, tuvo un papel preponderante con el grupo, en el día a día en el vestuario, ya que es el capitán y alzó la Orejona. Hoy, luego de salir campeón, confirmó que saldrá del elenco merengue.

Con la copa en sus manos, compadeció ante los medios y dio a conocer la noticia que era un secreto a voces. Cabe mencionar que la fiesta en la capital española no será esta noche. El plantel descansará una vez llegue a Madrid y mañana domingo será la celebración en la Plaza de Cibeles .

“Es un momento muy bonito. Creo que cuando eres primer capitán sueñas en levantar la copa porque sino, no ganamos ningún título. Cuando era tercer o segundo capitán nunca me había pasado por la cabeza levantarla, me gustaba mucho ver a Sergio (Ramos) e Iker (Casillas). Pero, hoy ha sido algo muy bonito, muy especial y soy el único brasileño que ha levantado una Copa de Europa”, sostuvo.

“La emoción es brutal. La verdad que ha sido mi último partido con el Real Madrid. Estoy muy contento de haber estado quince años y medio aquí , 16 temporadas, cinco Champions, 25 títulos... no puedo salir del Real Madrid más contento. No es un día de tristeza porque me voy, sino con mucha alegría”, manifestó Marcelo.

Real Madrid duplica en número de Champions al segundo lugar del palmarés general. Foto: EFE

“Agradezco a los fans, a las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu, tengo todas en la memoria, pero la verdad que ha sido mi último partido”, añadió.