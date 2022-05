Arnold y su lección de la final que perdió ante el Madrid: “Nos enseñaron cómo ganar trofeos”

Con sed de revancha. La final de la Champions League entre Liverpool vs. Real Madrid trae diversos recuerdos a la mente de algunos futbolistas. Algunos integrantes del equipo comandado por Jürgen Klopp recuerdan lo ocurrido en el 2018 —cayeron por 3-1 en Kiev— y esperan desquitarse HOY en el Stade France.

“Esa derrota en la final de la Champions League fue nuestra mayor lección como equipo. Nos enseñaron exactamente cómo ganar un partido, cómo ganar trofeos. Hay una diferencia, porque ganar es tomar el control del partido. Sabes exactamente cómo ganar el partido y lo ejecutas. Eso es muy diferente a simplemente superar la oposición y que no haya un control real”, mencionó Trent Alexander-Arnold en diálogo con The Guardian.

Asimismo, el joven lateral rememoró algunos pasajes de aquel cotejo y lamentó lo acontecido con su compañero Mohamed Salah: en dicho enfrentamiento, el egipcio recibió una dura falta de Sergio Ramos y tuvo que ser reemplazado antes de culminar el primer tiempo.

Así fue la lesión de Mo Salah en la final de la Champions League 2018. Foto: EFE

“No creo que jugáramos un mal partido. Empezamos muy bien y luego Mo Salah se lesionó. Lo controlaron a partir de ese momento. Hubo algunos errores individuales y desafortunadamente fue del portero. Así que concedimos dos y también marcaron uno de los mejores goles en una final de la Liga de Campeones de la historia”, agregó.

Para el defensor de 23 años, el compromiso ante la escuadra de Karim Benzema y compañía será como una revancha y no tiene intención de irse sin celebrar.