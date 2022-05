La renovación de Kylian Mbappé con el PSG podría seguir cobrando ‘víctimas’ en la escuadra parisina. Luego de que hace unos días la prensa francesa asegurara que Leonardo dejará el cargo de director deportivo, y pusiera en duda la continuidad del DT Mauricio Pochettino, una de las próximas salidas ya tendría nombre propio: Neymar.

Según informa el diario L’Équipe, ‘Kyky’ no tendría razones para oponerse a una posible venta del brasileño, ya que la relación amical que ambos sostenían se habría enfriado. El conocido medio deslizó incluso que el francés se burla en secreto de su colega.

“Ya no tienen mucho en común y el campeón mundial no duda, en privado, en burlarse de su compañero. Mbappé no encontraría nada de qué quejarse en caso de una salida de Neymar durante la próxima ventana de fichajes y sus dirigentes han sido notificados”, informó el rotativo galo.

Hasta ahora, la relación entre Mbappé y Neymar parecía ser de las más cordiales en el PSG. Foto: EFE

El nuevo papel del campeón del mundo en la institución, como líder del proyecto deportivo que tienen planeado los directivos, le daría la potestad para decidir este tipo de movimientos en la plantilla. Además, los altos mandos del club también accederían sin mucha resistencia a una eventual transferencia de ‘Ney’, por quien han gastado millones en su fichaje y salario sin que el jugador haya retribuido en la misma dimensión lo invertido.

Mbappé desata polémica en Sudamérica

En los últimos días, el delantero de 23 años se convirtió en el centro de una controversia por sus declaraciones acerca del fútbol sudamericano, el cual consideró “no tan avanzado como el europeo”. El rechazo a las palabras del astro parisino no tardó en llegar desde diversos frentes. Jugadores como Fabinho y Emiliano ‘Dibu’ Martínez; periodistas como Martín Liberman; exfutbolistas como Sebastián ‘Loco’ Abreu y entrenadores como Gerado Pelusso se mostraron en contra de lo dicho por el deportista.