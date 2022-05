[En Vivo] Peñarol vs. River Plate, Torneo Apertura 2022 de Uruguay: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Peñarol vs. River Plate | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 14 del Torneo Apertura 2022 de Uruguay este domingo 29 de mayo. El duelo iniciará a la 1.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de GolTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Peñarol vs. River Plate: ficha del partido

Partido Peñarol vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Domingo 29 de mayo ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Parque Federico Omar Saroldi ¿En qué canal? GolTV

¿A qué hora juegan Peñarol vs. River Plate EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Peñarol vs. River Plate EN VIVO empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Uruguay: 3.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

¿Dónde ver el partido entre Peñarol vs. River Plate?

El partido EN VIVO entre Peñarol vs. River Plate será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica. También podrás ver el encuentro a través del streaming de Star Plus. Asimismo, no te pierdas el minuto a minuto por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Dónde seguir ONLINE GRTIS el partido de Peñarol vs. River Plate?

Si quieres seguir en internet el Peñarol vs. River Plate, La República Deportes realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.

¿Dónde juegan Peñarol vs. River Plate?

El encuentro Peñarol vs. River Plate se disputará en el Estadio Parque Federico Omar Saroldi, el cual es el estadio del River Plate de Montevideo, Uruguay, allí este juega sus partidos como local. Debe su nombre a quien fuera el primer golero de la institución, Federico Omar Saroldi.