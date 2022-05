[EN VIVO] Partidos de hoy, sábado 28 de mayo del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, martes 28 de mayo de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales (ESPN y DirecTV Sports) o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Partidos de hoy Champions League

Real Madrid vs. Liverpool

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

Partidos de hoy Liga 1

San Martín vs. ADT

Hora: 11.00 a. m.

Canal: no televisado

Carlos Mannucci vs. Atlético Grau

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Gol Perú.

Partidos de hoy liga uruguaya

Nacional vs. Cerrito

Hora: 6.00 p. m.

Canal: Star Plus.

Partidos de hoy amistosos internacionales