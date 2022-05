[EN VIVO] Nacional vs. Cerrito: ¿cómo ver el partido por el Torneo Apertura de Uruguay 2022?

Nacional vs. Cerrito juegan EN VIVO este sábado 28 de mayo a las 6 p. m. (hora peruana) por la jornada 14 del Torneo Apertura de Uruguay 2022. Este duelo se disputará en el Estadio Gran Parque Central y será transmitido por GolTV. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

Nacional vs. Cerrito: ficha del partido

Partido Nacional vs. Cerrito ¿Cuándo juegan? Sábado 28 de mayo ¿A qué hora juegan? 6 p.m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? GolTV ¿Dónde juegan? Gran Parque Central

Nacional vs. Cerrito: posibles alineaciones

Nacional: Sergio Rochet; Leandro Lozano, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal, Camilo Cándido; Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo, Alex Castro, Diego Zábala, Franco Fagúndez y Emmanuel Gigliotti.

Cerrito: Kevin Larrea; Julián Perujo, Esteban Da Silva, Matías Velázquez, Alejandro Villoldo; Franco Martínez, Maximiliano Calzada, Facundo Vega, Andrew Zamorano; Adrián Vila y Brian González.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Cerrito?

Perú: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Cerrito?

El partido EN VIVO entre Nacional vs. Cerrito será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Dónde ver Nacional vs. Cerrito ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Cerrito por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Cerrito?

El duelo Nacional vs. Cerrito se disputará en el estadio Gran Parque Central, ubicado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.