[En Vivo] GP de Mónaco 2022: ¿dónde ver la carrera por la séptima fecha de la Fórmula 1?

Gran Premio de Mónaco EN VIVO se corre este domingo 29 de mayo en el principado europeo, por la séptima fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1, desde las 8.00 a. m. (hora peruana). La carrera se podrá ver vía ESPN y Star Plus (streaming), pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de la competencia, el minuto a minuto y las principales incidencias a través de la web de La República Deportes.

GP de Mónaco: ficha de partido

Carrera GP de Mónaco Fecha Domingo 29 de marzo Hora 8.00 a. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar Mónaco

GP de Mónaco: previa de la carrera

El monegasco Charles Leclerc saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Mónaco, carrera por la séptima fecha del Mundial de Fórmula 1. El piloto de Ferrari lideró el tiempo en la prueba que se disputa en el circuito urbano de Montecarlo, que lamentablemente acabó antes de lo previsto debido a una bandera roja a causa del accidente de Checo Pérez y Carlos Sainz.

Leclerc, de 24 años, firmó la decimocuarta ‘pole’ desde que corre en la F1, la quinta del año, al cubrir los 3.337 metros del circuito del principado de la Costa Azul en un 1:11.376, 225 milésimas menos que su compañero español Carlos Sainz. Ambos saldrán desde la primera fila, por delante de los Red Bull del mexicano Sergio Pérez -tercero- y del neerlandés Max Verstappen, líder del mundial y último campeón del mundo; que arrancará cuarto.

En la tercera fila de partida se encontrarán los ingleses Lando Norris (McLaren), quinto en la cronometrada, y George Russell (Mercedes), que saldrán desde la tercera. Alonso saldrá desde la cuarta fila, al lado del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que arrancará octavo.

Desde la quinta hilera lo harán el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), noveno en la calificación; y el francés Esteban Ocon de Alpine, que arrancará desde la décima plaza en la carrera más icónica y corta del año: prevista a 78 vueltas, para completar un recorrido de 260,2 kilómetros.

Así quedó la clasificación del GP Mónaco. Foto: F1/Twitter.

¿A qué hora es el GP de Mónaco por la Fórmula 1?

Perú: 8.00 a. m.

Colombia: 8.00 a. m.

Ecuador: 8.00 a. m.

Estados Unidos: 8.00 a. m. (ET) / 5.00 a. m. (PT)

México: 8.00 a. m.

Costa Rica: 7.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Bolivia: 9.00 a. m.

Venezuela: 9.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

Argentina: 10.00 a. m.

Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Italia: 3.00 p. m.

Francia: 3.00 p. m.

Mónaco: 3.00 p. m.

¿Dónde ver el GP de Mónaco EN VIVO?

Perú: ESPN y Star Plus

Argentina: ESPN y Star Plus

Bolivia: ESPN y Star Plus

Chile: ESPN y Star Plus

Colombia: ESPN y Star Plus

Ecuador: ESPN y Star Plus

Paraguay: ESPN y Star Plus

España: DAZN.

México: Televisa Deportes

Estados Unidos: ESPN

Uruguay: ESPN y Star Plus

Venezuela: ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver Gran Premio de Mónaco 2022 ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión de la carrera Gran Premio de España 2022 por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el GP de Mónaco 2022?

Para acceder a Star Plus y ver el Gran Premio de España 2022, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

GP de Mónaco: grilla de partida

Charles Leclerc y Carlos Sainz ocupan la primera fila de partida del Gran Premio de Mónaco.

Así será la grilla de partida en Mónaco. Foto: F1/Twitter.

GP de Mónaco: últimos ganadores

2021: Max Verstappen

2019: Lewis Hamilton

2018: Daniel Ricciardo

2017: Sebastian Vettel

2016: Lewis Hamilton

¿Dónde corren el GP de Mónaco?

El circuito de callejero de Montecarlo recibirá por segundo año consecutivo tras la pandemia el GP de Mónaco. La pista tiene una dimensión de 3,337 km y carrera está pactada para 78 vueltas.

Tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la F1

Max Verstappen tomó el liderato tras cinco fechas de Charles Leclerc en la punta.

Así quedó la tabla de pilotos tras el GP de España. Foto: F1/Twitter.

Tabla de posiciones del campeonato de escuderías de la F1