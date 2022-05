“No tenemos documentación”: la preocupante declaración de la AFE sobre el caso Byron Castillo

Panorama complicado. La denuncia de Chile ante la FIFA por el caso Byron Castillo mantiene a la expectativa a los hinchas sureños. Si bien la entidad decidió abrirle un procedimiento disciplinario al jugador del Barcelona SC, desde la Roja esperan con ansias un fallo que les permita llegar al Mundial Qatar 2022.

Si bien la Federación Ecuatoriana de Fútbol rechazó las acusaciones, las recientes declaraciones de Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas Ecuatorianos (AFE), generaron cierta sorpresa y preocupación en los aficionados norteños.

“Nosotros, como AFE, solo podemos decir que estamos con Byron, en la parte de solidaridad. Después, nosotros no tenemos ni documentación ni nada que nos ayude a decir ‘desde acá defenderemos a capa y a espada’”, manifestó en diálogo con Radio Sucre.

Declaraciones de Carlos Tenorio. Foto: captura Radio Sucre

Asimismo, el exfutbolista —mundialista con su país en el 2022 y 2006— lamentó lo ocurrido con Castillo en su último compromiso por el torneo local: rompió en llanto por los errores que cometió y pidió ser reemplazado.

“Es doloroso; yo también fui jugador de fútbol. Es como que te culpen de que el país desaparezca, y eso no debe ser así. No te puedes sentir mal al llegar a casa tras un mal partido. No quiero imaginarme en esta situación. Byron es ecuatoriano, lleva muchos años jugando. Ahora hay una demanda donde solo lanzan verdades en todos lados y la gente tiene esa incertidumbre”, agregó.